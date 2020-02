Koronavírus - Éhhalál vár a háziállatokra a karantén miatt

Helyi állatvédő szervezetek szerint a koronavírus miatt vesztegzár alá helyezett területeken, és elsősorban Vuhanban már most több tízezer háziállat maradt magára. A civilektől származó információk szerint a hatóságok arra szólították fel a lakosokat, hogy a kutyákat és macskákat öljék meg. Bár semmilyen bizonyíték nincs rá, hogy a háziállatok is terjesztenék a koronavírust, de "a megelőzés érdekében" a hatóságok szerint üdvös lenne a lépés - írta a SkyNews alapján az Euronews.

Az állatmentők úgy becsülik, hogy legkevesebb 50 ezer magára hagyott háziállat lehet a városban, lakásokban. Az egyik aktivista szerint ezek közül sok még mindig be van zárva, és következő napokban éhen halhatnak. Hozzátette, hogy ő és a csapatában lévő önkéntesek ezernél is több háziállatot mentettek meg január 25-e óta. Előfordult az is, hogy az aggódó gazda kérésére törtek be lakásokba, megetetni az állatokat.

A háziállatok likvidálására nemcsak Vuhanban szólítottak fel a kiszivárgó hírek szerint, hanem hét másik nagyvárosban - köztük Pekingben is.

A WHO szerint nincs rá bizonyíték, hogy háziállatok (kutyák, macskák) is terjesztenék a kórt, vagy hogy egyáltalán megfertőződhetnek vele.

A kroronavírusról az Infostart korábbi cikkeit megtalálja ITT.

Nyitókép: Pixabay