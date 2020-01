A műanyag csomagolás teljes száműzése jelenleg vágyálom

A Die Weltben megjelent cikkben nem volt konkrét indoklás, ugyanakkor mégis számos felmerülhet, ami miatt az unió célul tűzheti ki a műanyag csomagolások betiltását – fogalmazott az InfoRádiónak Ürge-Vorsatz Diána.

Ezek közül az egyik legnépszerűbb, hogy nagyon sokan aggódnak az óceánok műanyagszennyezése miatt, ennél azonban sokkal fontosabbak, egyéb okok is vannak, jegyezte meg a klímaszakértő. Egyre több kutatás mutat rá például arra, hogy a műanyagokból rengeteg mikro és nano műanyagrészecske „szökik meg” és kerül a környezetbe, a táplálékláncba és ezáltal a szervezetünkbe. Ennek egyelőre megbecsülni sem tudjuk az egészségügyi hatását. Óriási probléma az is, hogy az olajcégek „menekülő útként” iszonyatos mértékű műanyagkapacitásokat hoznak létre, érezvén, hogy az éghajlatváltozás miatt már nem fognak tudni elegendő benzint, illetve egyéb olajterméket hajtóanyagként értékesíteni. Ennek hatására pedig szépen lassan

az élet minden területére bekúszik a környezetszennyező műanyag,

helyettesítve, illetve felváltva a természetes anyagokat, ennek pedig ugyancsak nem tudhatók a hosszú távú hatásai – tette hozzá a CEU professzora.

„Fantasztikus lehetőség”

A cikk említést tesz arról is, hogy az unió részint újrafelhasznált műanyagokkal szeretné kiváltani a csomagolásokat. Ürge-Vorsatz Diána ezzel kapcsolatban megjegyezte: remélhetőleg nagy szerepet fog kapni a tejsav alapú műanyag, vagyis a politejsav (PLA), hiszen ez egy hosszú távon lebomló, hőre lágyuló műanyag, amelyet növényekből állítanak elő, illetve ipari körülmények között komposztálható is. Ráadásul ez jót is tenne az európai unió mezőgazdaságával, miután a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmak egyik eredményeként sokan térnek át vegetáriánus, esetleg vegán étrendre, így kevesebb termést lehet értékesíteni, viszont például az ipari célra termelt, fel nem használt kukoricából készülhetne PLA – magyarázta a klímakutató, aki szerint ez legalábbis a csomagolóanyagok esetében, alternatívát jelenthetne.

A PLA

hatalmas gazdasági lehetőségeket rejthet magában

Magyarország számára is, amennyiben a vállatok már most átállnának erre a technológiára, valamint a kormány is látna benne fantáziát, hogy támogassa ezeket a kapacitásokat, hívta föl a figyelmet az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke, aki azt is megjegyezte: már most is vannak kiváló cégek Magyarországon, amelyek ezzel foglalkoznak, és az erőforrásaik már jó előre le vannak kötve.

Ürge-Vorsatz Diána végezetül kiemelte: a hosszú távú megoldás mindenképpen az lenne, hogy a csomagolások egy részétől megszabadulunk, valamint kiváltjuk valamilyen újrahasznosított-, vagy bioműanyaggal, ugyanakkor higiéniai szempontok miatt továbbra is rendkívül fontos szereppel bírnak egyes műanyag csomagolások, amiket

jelent pillanatban nem lehet még elfogadható módon kiváltani.

Mint emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök évindító sajtótájékoztatóján a többi között azt is bejelentette, hogy a kormány klímavédelmi akciótervet dolgoz ki, és ebben a műanyag csomagolás kivezetésének ügye is szerepel majd.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt