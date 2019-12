Zöld programot jelentett be az Európai Bizottság elnöke

Ursula Von der Leyen sajtótájékoztatót tartott a bizottság "európai zöld megállapodás" (European Green Deal) nevű klímacsomagjának európai parlamenti ismertetése előtt, ahol azt mondta: elengedhetetlen, hogy az unió minél előbb elkötelezze magát a 2050-ig elérni kívánt klímasemlegesség célkitűzése mellett.

A terv véglegesítése zajlik, amelyhez az Európai Parlament hozzájárulására és a tagállamok jóváhagyására is szükség van, de a terv csütörtöki bemutatása "egy utazás kezdete". "Az európai Green Deal egyrészt a kibocsátás-csökkentésre irányul, másrészt a munkahelyteremtésre és az innováció ösztönzésére.

- tette hozzá az elnök.

Már a következő évben javaslatot teszünk az igazságos átmeneti mechanizmusra. Ez egyesíti az állami és a magánpénzt. Az Európai Beruházási Bank támogatásával a következő hét évben 100 milliárd euró értékő beruházást kell elérni. Ez ugródeszka lesz azoknak az ágazatoknak és régióknak, amelyeket fejleszteni szeretnénk.

A bizottsági elnök tájékoztatása alapján a stratégia felvázolja, hogyan válhat Európa 2050-re klímasemlegessé fellendülő gazdaság és javuló életminőség mellett. Ütemtervet határoz meg, amelynek intézkedései a tiszta, körforgásos gazdaságra való átállás révén ösztönzik az erőforrások hatékony felhasználását, megállítják az éghajlatváltozást, visszafordítják a biológiai sokféleség csökkenését és mérsékelik a környezetszennyezést.

Az európai zöld megállapodás a gazdaság összes ágazatát lefedi, mindenekelőtt a közlekedést, az energiaágazatot, a mezőgazdaságot, az építőipart, az iparágak közül pedig az acélgyártást, a cementgyártást, az infokommunikációs technológiákat, a textilgyártást és a vegyipart.

Több mint egy generációt igényel e cél elérése. Tudjuk, hogy ennek az ütemtervnek az évek során tovább kell fejlődnie és adott esetben változnia, alkalmazkodnia kell.

A célok elérésére a bizottság bemutat egy 2030-ig szóló biodiverzitási stratégiát, egy új iparpolitikai stratégiát, egy cselekvési tervet a körforgásos gazdaság területén, egy, a fenntartható élelmezést célzó, a termelőtől a fogyasztóig minden szakaszt lefedő stratégiát, valamint olyan javaslatokat, amelyek a szennyezésmentes Európa megteremtését hivatottak szolgálni.

Magyar EP-képviselők a European Green Dealről

A zöld megállapodásnak figyelembe kell vennie a tagállamok igényeit - mondta Tóth Edina fideszes képviselő az Európai Bizottság "európai zöld megállapodás" nevű klímacsomagjáról szóló európai parlamenti vita keretében. A képviselő arról beszélt, hogy a klímasemlegesség eléréséhez ki kell dolgozni egy olyan pénzügyi keretrendszert, amely a polgárok védelmét tartja szem elött és nem hárítja a többletkiadásokat a fogyasztókra.



Cseh Katalin a Momentum európai parlamenti képviselője szerint a zöld megállapodás egy nagyon ambiciózus terv, amelynek megvalósítására az Európai Parlament készen áll. Az Európai Tanácsban azonban még mindig 3 tagország blokkolja a klímasemlegességi megállapodást, köztük Magyarország is. "Nem szabad hogy a klímavédelem hatalmi harcok áldozatává váljon. Egy nagyon hosszú utat kell bejárni, ezért egy olyan többéves pénzügyi keretre van szükség, amely segíti a klímavédelmi célokat"-nyilatkozta a képviselő.



Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő szerint Európának globálisan kell vezető szerepet vállalnia a klímavédelemben. Realisztikus, mérhető tervekre van szükség. Fontos az is, hogy a célok már az Európai Bizottság mandátumának végére teljesüljenek, ne csak 2050-re, tehát köztes célkitűzésekre is szükség van.