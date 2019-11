Von der Leyen név szerint is említette Várhelyi Olivért, nem is akárhogy

A felálló új Európai Bizottság úgy gondolja, hogy kereskedelempolitikában az Európai Uniónak arra kell törekednie, hogy a multilateralizmust erősítse a mostani tendenciákkal szemben, amelyek sokszor a protekcionista intézkedések felé mennek – magyarázta az InfoRádiónak Gyévai Zoltán, megjegyezve, ennek érdekében például a védelmi politikát is megerősítenék, hiszen addig nem is lehet komolyan venni az uniót, amíg nincsen kellő fizikai ereje is. Vagyis több forrást fog kapni ez a terület, hiszen

azt már korábban a Juncker-kabinet is felismerte és alkalmazta, hogy nagy szavak helyett pénzt kell tenni a terültre.

Ezt követően indulhat meg, legalábbis a tervek alapján, egy egyfajta közös erőfeszítés. A Bruxinfo főszerkesztője úgy látja: a tagállamok külön-külön végzik a maguk tevékenységét, annak érdekében azonban, hogy a pénzek jobban hasznosuljanak, szinergiákat kellene teremteni.

Örök kérdés marad, viszont, hogy az európai védelmi politikát a NATO terhére alakítják-e, vagy sem

– tette hozzá Gyévai Zoltán, aki szerint van az a helyzet, amikor a kettő erősíti egymást. Más kérdés, folytatta, Donald Trump hezitálása, és hogy az amerikai elnök számos esetben megkérdőjelezi az 5. cikk alkalmazását, ez mind-mind erősíti azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Unió a saját térfelén tehet, hiszen látható, hogy az Egyesült Államok jelenlegi kormányzata nem annyira szövetségesének, hanem inkább riválisának tekinti számos területen.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság bizottság elnöke (j3) Margrethe Vestager (b3), Valdis Dombrovskis (b2), Frans Timmermans (j2) ügyvezető alelnök, Josep Borrell alelnök, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője (j) és Dubravka Suica alelnök (b) mellett, miután a képviselők jóváhagyták a bizottság összetételét a parlament strasbourgi üléstermében 2019. november 27-én. A leghátsó sorban balról Várhelyi Olivér, a bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős tagja. MTI/AP/Jean-Francois Badias

Ursula von der Leyen a migráció területén nem ment túl korábbi kijelentésein, tehát Európának mindig nyitottnak kell lennie arra, hogy a nemzetközileg rászorulókat befogadja, egyúttal kihangsúlyozva, hogy azokat viszont, akik illegálisan érkeznek és nem jogosultak arra, hogy az Európai Unió területén tartózkodjanak: vissza kell küldeni. Egyetlen újdonság lehet, hogy

az EB új elnöke előrelépést vár megnevezett biztosai révén a migráció területén is.

Ahogyan a jogállamiság kérdésében is tartotta magát ahhoz, amit korábban mondott. Megismételte, hogy párbeszédet kell folytatni, hogy a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, azonban ígérete szerint kompromisszumot a jogállamiság kérdésében nem fog kötni a következő Európai Bizottság sem.

Ursula von der Leyen szerdai beszédében Várhelyi Olivér is említésre kerül, másokkal egyetemben,

mint olyan diplomata, aki annak a csapatnak lesz az értékes tagja, amelyik Európa nemzetközi súlyának az erősítésén fog dolgozni.

Tehát Várhelyi Olivért is szó szerint megnevezte, mint ahogyan megtette a többi biztosával is a különböző témakörök felsorolásakor.

