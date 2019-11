Meghalt Gary Rhodes sztárséf

"A Rhodes család mélységes szomorúsággal jelenti be, hogy a szeretett férj, apa és testvér, Gary Rhodes elhunyt" - adták ki.

Dubajban érte a halál, ahol két éttermet üzemeltetett.

Gary Rhodes 1997-ben nyitotta első éttermét. Több televíziós főzőműsorban is szerepet vállalt. 2006-ban a Brit Birodalom Érdemrendjével tüntették ki.

UPDATE: "Gary passed away last evening, Tuesday 26th November 2019, at the age of 59, with his beloved wife Jennie by his side."#GaryRhodeshttps://t.co/pqQnG04Xgo