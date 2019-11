Rettenetes a helyzet a földrengés után Albániában, nőtt a halottak száma - videó

Tizennégyre nőtt a kedd hajnali albániai földrengés halottainak a száma, és több mint hatszázan vannak a sérültek, sokuk állapota súlyos - közölte Tiranában az albán egészségügyi minisztérium. A legutóbbi jelentések még nyolc halálos áldozatról és háromszáz sérültről szóltak.

Harminc év óta ez volt a legerősebb földrengés Albániában. A mentési munkálatokra katonákat is kivezényeltek, a földrengésben érintett településeken mintegy négyszáz katona dolgozik, sátrakat állítva fel az emberek ideiglenes elszállásolására.

Több ország, köztük Koszovó, Görögország, Észak-Macedónia és Törökország is bejelentette, hogy mentőalakulatokat, tűzoltókat és orvosokat küld Albánia földrengés sújtotta térségébe. Legutóbb Románia közölte, hogy a román katasztrófavédelem kereső- és mentőegységének 52 tagja indul azonnal Albániába, hogy segítséget nyújtson a helyi hatóságoknak a földrengés áldozatainak kimentésében. Ők a romok alá szorult túlélők keresését és kimentését segítik, és az ehhez szükséges felszerelésekkel is rendelkeznek, tehát nem orvosi misszióról van szó.

Az Európai Unió szintén segítséget ajánlott fel Tiranának saját katasztrófaelhárítási rendszerén keresztül.

A földrengés középpontja Tiranától 30 kilométerrel nyugatra, Thumana településnél volt, a környéken több helyről áramkimaradást jelentettek.

Today 4:00 am in my country a huge earthquake took the lives of many people and many others are still trapped under the buildings.#Albania #albaniaearthquake #earthquake #prayforalbania #earthquakealbania pic.twitter.com/lHvQPgKPIQ