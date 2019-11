Érkeznek a videók, fotók az összeomlott lakóházakról

Harminc év óta a legerősebb, 6,4-es földrengés rázta meg hajnali négy órakor a balkáni ország fővárosát és északnyugati részét, leginkább Durres tengerparti várost. Középpontja Tiranától 30 kilométerrel nyugatra, Thumana településnél volt, 10 kilométer mélyen. A környéken több helyről áramkimaradást jelentettek.

"Komoly károk keletkeztek" - közölte a sajtó munkatársaival az albán védelmi minisztérium szóvivője. A mentési munkálatokhoz katonákat is kivezényeltek.

Az északnyugati Kurbin városban egy ember ijedtében kiugrott egy emeletes ház ablakán, és szörnyethalt.

A Euronews élőben közvetít a helyszínről és a mentési munkálatokról, tudósításuk szerint eddig 3 halálos áldozatról és több mint 150 sérültről tudni.



