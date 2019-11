Kölcsönadták New Yorknak, ezért úszta meg a drezdai rablást több műkincs

Az, hogy egy kiállítás idejére kölcsönadták őket a New York-i Metropolitan Museumnak (Met), valószínűleg megmentette a különleges kincseket az ellopástól. A Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe (Csodák: Tudomány és fényűzés az európai udvarokban) című kiállításra 16 értékes kiállítási tárgyat adott kölcsön a drezdai intézmény, köztük egy egyedülálló, 41 karátos és természetes színezetű kalaptűt, a "drezdai zöldet". A március 1-ig tartó kiállításon több művészeti gyűjtemény és kincstár olyan tárgyai láthatóak, melyekkel a reneszánsz és barokk korban az európai hercegek hatalmukat és gazdagságukat bizonyították.

II. (Erős) Ágost szász választófejedelem és lengyel király (1670-1733) a Drezdai zöldet 1742-ben vásárolta akkor mesés összegért, 400 ezer tallérért. A tiszta kő a drezdai szász állami műgyűjtemények (SKD) szerint a természet csodája, egyedülálló színét annak köszönheti, hogy a Föld belsejében természetes radioaktív sugárzásnak volt kitéve.

Mint arról az Infostart is beszámolt, hétfő kora reggel törtek be a világhírű drezdai kincstárba. A rendőrség által közzétett felvételen két alak látható, kezükben zseblámpa, amint a kincstár felé haladnak. Az egyik csuklyát viselő ember fejszével addig üti az ékszeres vitrin üvegét, amíg be nem törik.

A szigorúan őrzött múzeumból három felbecsülhetetlen értékű 18. századi ékszergarnitúrát loptak el, amelyek együtt nagyjából 100 tárgyból, gyémánttal, rubinttal, zafírral díszített ékszerekből állnak.

A feldolgozott anyag és a tárgyak egyenkénti értéke nem kiemelkedően magas. Azonban Európában egyedülálló gyűjteményt alkotnak, együtt, garnitúraként felbecsülhetetlen értéket képviselnek.

A kincstárat II. (Erős) Ágost hozta létre 1723-ban. Az évszázadok során háromezernél is több műalkotás - ékszer, dísztárgy, bútor - gyűlt össze benne, és kezdettől nemcsak a műtárgyak őrzésére, hanem bemutatására, kiállítására is szolgált. A palota és benne a kincstár a második világháború utolsó szakaszában, 1945 februárjában légitámadás következtében szinte a teljes drezdai belvárossal együtt nagyrészt romba dőlt és kiégett. A helyreállítás az ezredforduló után fejeződött be, a kincstár 2006 óta látogatható ismét.

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer