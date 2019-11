Friss információk és felvételek a drezdai ékszerrablásról

Közzétett egy részletet a hétfői drezdai ékszerrablás idején készült biztonsági kamerafelvételekből a drezdai rendőrség az interneten. A képeken két alak látható, kezükben zseblámpa, amint a kincstár felé haladnak. Az egyik csuklyát viselő ember fejszével addig üti az ékszeres vitrin üvegét, amíg be nem törik.

A szigorúan őrzött múzeumból felbecsülhetetlen értékű 18. századi ékszereket vittek el.

A rendőrség tanúkat keres, akik látták a betörést. Úgy vélik, többen is részt vettek a bűncselekményben.

Röviddel a történtek után egy drezdai utcában kiégett egy autó, meglehet, hogy a betörők azzal menekültek el a múzeumtól, majd felgyújtották és hátrahagyták.

A betörés előtt az épület közvetlen közelében kigyulladt egy áramelosztó állomás, aminek következtében fennakadások keletkeztek a környék áramellátásában, így az utcai világítás sem működött a bűncselekmény idején.

A három ellopott ékszergarnitúra a 18. századból való, együtt nagyjából 100 tárgyból, gyémánttal, rubinttal, zafírral díszített ékszerekből áll. A feldolgozott anyag és a tárgyak egyenkénti értéke nem kiemelkedően magas, ám Európában egyedülálló gyűjteményt alkotnak, együtt, garnitúraként felbecsülhetetlen értéket képviselnek - emelte ki Marion Ackermann, a drezdai szász állami műgyűjtemények (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) főigazgatója.

These are just some of the priceless jewels taken in the Dresden Green Vault heist https://t.co/tVi9X1QQLq pic.twitter.com/Ox887e5Kt2

A bűncselekményt elítélte Michael Kretschmer tartományi miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy nem csupán az állami műtárgygyűjteményt lopták meg, hanem "minket, szászokat".

A kincstárban olyan értékeket őriztek, amelyekért Szászország évszázadok alatt keményen megdolgozott, és nélkülük nem lehet megérteni a szász történelmet - tette hozzá a politikus.

Thieves forced their way into Dresden’s Green Vault Museum and got away with at least three sets of early 18th century jewelry, including diamonds and rubies, worth about $1.1 billion https://t.co/0RlxxwsVtm pic.twitter.com/l0y0DSjBMX