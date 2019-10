Egy történelmi igen után egy újabb kasza a brexitnek, behúzta a vészféket Boris Johnson

Jóváhagyta kedd este a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit, lehetővé téve, hogy az egyezményről szóló törvénytervezet a ratifikációs folyamat következő szakaszaiba lépjen.

Az öt és fél órás vita után megtartott szavazáson a képviselők 329-299 arányban voksoltak a megállapodásra.

Ez még korántsem a végszavazás a múlt héten elért megállapodásról, mivel az egyezség ratifikálását célzó törvénytervezetnek az alsóházban és a felső kamarában, a Lordok Házában is több további tárgyalási szakaszt meg kell járnia.

