Törökország öt napra felfüggeszti a kurdok elleni szíriai offenzívát

Pence szerint Törökország beleegyezett egy ötnapos tűzszünetbe, hogy lehetővé tegye a szíriai kurd csapatok visszavonását a szíriai-török határról.

Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetben üdvözölte a bejelentést. Azt írta, "nagyszerű hírek érkeztek Törökországból". "Életek millióit sikerült megmenteni!" - fűzte hozzá az amerikai elnök.

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!