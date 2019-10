Trump törököket megsemmisítő fenyegetése a kritikusainak szólhatott

A szíriai állami televízió szerint megkezdődött az agressziónak minősített török katonai beavatkozás Szíria északi részén, azonban sem török forrás, sem a nagyobb nyugati hírügynökségek nem erősítették meg az esetleges légicsapás vagy az offenzíva hírét. A Xinhua kínai hírügynökség megjegyzi, egyelőre az sem világos, hogy a bombázás egy korlátozott jellegű akció volt, vagy egy nagyobb művelet része.

Ankara nemzetbiztonsági fenyegetésként tekint az Egyesült Államok által támogatott kurd fegyveres koalícióra. A washingtoni Fehér Ház korábban jelezte, nem támogatja a török hadműveleteket és az amerikai katonák elhagyják a térséget. Donald Trump csapatkivonási döntését republikánus politikusok is élesen bírálták.

Az amerikai elnök közben Törökország gazdaságának tönkretételével fenyegetőzött egy elfogadhatatlan mértékű szíriai beavatkozás miatt.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...