Hatalmas erővel csapott le Japánra Tapa, a trópusi vihar

Ez a szezon 17. trópusi vihara a térségben, és noha a Tapa elhaladt a dél-japán Okinava prefektúra mellett, mégis voltak sérültjei. A helyi légitársaságok elővigyázatosságból törölték az Okinava és Japán legnagyobb szigete, Honsú közötti járatokat. Hasonló korlátozást rendeltek el a délnyugati Kjúsú szigetére tartó viszonylatokra, ebbe az irányba tart ugyanis a tájfun.

South Korea and #Japan are bracing for a Typhoon #Tapah that could bring a substantial flood threat: https://t.co/sZN5nT2KaS pic.twitter.com/hJfSCZ3fgS