Robbanás a kabuli amerikai követségnél 2001. szeptember 11. évfordulóján

A nagykövetség egyik munkatársa az AP amerikai hírügynökségnek megerősítette, hogy az épület közelében detonáció történt. Az afgán belügyminisztérium nem sokkal később arról számolt be, hogy a védelmi minisztérium épületének falát érte rakétatalálat, de senki sem sérült meg.

Ez az első jelentősebb támadás az afgán fővárosban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lefújta az egyeztetéseket az Afganisztánt a 2001-es beavatkozásig irányító tálib szélsőségesekkel. A tárgyalások célja az lett volna, hogy Washington lezárhassa az Egyesült Államok történetének leghosszabb ideje húzódó fegyveres konfliktusát. Trump azért mondta le a megbeszéléseket, mert az előző héten egy amerikai katona is meghalt a tálibok egyik pokolgépes merényletében Kabulban.

Large explosion being reported near the United States Embassy in #Kabul #Afghanistan. pic.twitter.com/umt5zKTTNF