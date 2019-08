A jövőben sok fog függeni attól, hogy mennyire veszik elő a múltbeli dolgokat, vagy mennyire fókuszálnak az esetleges új problémákra. Ezt minden bizottsági elnöknek - és persze a bizottsági tagoknak is - el kell döntenie. "Azt viszont biztosan mondhatom, hogy erről Ursula von der Leyen még maga sem döntött" - mondta Gyévai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője.

Az előző váltás tanulságai a Bruxinfo főszerkesztője szerint most is érvényesek lehetnek, ugyanis a lezárult ciklus első fele, két éve jogállamisági kérdések szempontjából eseménytelenül telt el Magyaroszág és Brüsszel között, és csak a második felében jöttek a csörték, amikre most mindenki emlékszik. Lehet tehát, hogy az új ciklus elején is egy "szélcsendesebb" időszak következik.

A 7-es cikkely szerinti eljárás

Az utóbbi időszakban, a román EU-elnökség alatt nem volt előrelépés ebben a témában – ahogy Gyévai Zoltán fogalmazott, a románok a várt szintet is alulteljesítették, a magyar és a lengyel ügyek tekintetében is. Finnországgal azonban egy olyan féléves elnökség kezdődik, amely számára a 7-es cikkely szerinti eljárás kiemelt téma, a miniszterelnöküktől az európaügyi miniszterig ezt többen megerősítették.

"Ennek jeleként szeptemberben - egy év elteltével - megtartják az első formális meghallgatást Magyarországgal az Európai Tanácson belül"

- emlékeztetett a Bruxinfo főszerkesztője. A magyar kormány nevében Varga Judit igazságügyi miniszter egy órában felsorakoztathatja a "papíron" már ismert érveket, ezt követően pedig a partnerek kérdéseket intézhetnek a magyar politikushoz.

