Pokol Szardínián, kiürítettek egy üdülőhelyet

Húsz magánházból, egy szállodából és két kempingből kellett embereket kimenekíteni a sziget keleti partvidékének középen - számolt be az ANSA olasz hírügynökség. A RAI közszolgálati televízió vasárnap arról számolt be, hogy 800 hektárt fenyeget veszély.

When your paradise is lost #Tortoli #ogliastra #sardinia Terrible day yesterday #fire pic.twitter.com/5XXXRJ3Daa

A La Nuova Sardegna helyi lap "Pokol Szardinián" címmel jelent meg ugyanaznap. Az újság szerint mintegy 41 helyen van tűz a szigeten, és a szombati nap volt a nyári szezon legnehezebbike a tűzoltó számára.

A politikus a Facebook közösségi oldalon bűnözőknek, gyáváknak és aljasoknak nevezte az elkövetőket. Hangoztatta, bíróság elé kell állítani a tetteseket, hogy megfizessenek az általuk okozott kárért és fenyegető veszélyért.

#Tortoli #sardinia Helicopters still at work. Our heroes have been working non stop since 1pm yesterday. pic.twitter.com/SnJJ32EaTB