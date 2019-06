Hogyan folytatja a Híd a sikertelen EP-választás után?

A Híd elnöksége szombati ülésén megvitatta az elmúlt hónapok eseményeit, beleértve az európai parlamenti választásokat és az aktuális politikai eseményeket. Debnár Klára, a Híd szóvivője arról tájékoztatott, a párt mindent megtesz annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg az európai parlamenti választásokhoz hasonló helyzet, mégpedig az, hogy a szlovákiai magyaroknak nincs képviselete az Európai Parlamentben.

„Együtt tudunk működni más pártokkal, azonban nem akarjuk, hogy más pártok határozzák meg az értékeinket és politikai stílusunkat”

– jelentette ki a szóvivő.

A szombati ülést megelőzően a TASR szlovák állami hírügynökség nem hivatalos forrásokra hivatkozva közölte, hogy az elnökségi ülésen felvetik majd Bugár Béla pártelnök funkcióból való távozását is. A hírügynökség szerint ennek indítványozója Nagy József, leköszönő európai parlamenti képviselő volt. Nagy viszont cáfolta ezeket az értesüléseket.

A tárgyalást követően Bugár Béla a Facebookon közölte, hogy az elnökség a 2020-as parlamenti választásokig nem javasolt változást a párt élén, így továbbra is ő marad a Híd elnöke. A változás szükségességét viszont ő is elengedhetetlennek tartja. „Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést, hisz ez az alapja a Híd működésének. Egy fontos projektről van szó. Ennek a projektnek az a lényege, hogy csökkent a feszültség. Mi mindenkivel együtt tudunk működni, aki ezt elfogadja.

Mindenkivel együtt tudunk működni, aki nem kérdőjelezi meg a Híd politikai alapjait.

Tehát azt, hogy mi nem etnikai párt vagyunk, hanem minden etnikummal a párton belül, és természetesen a szlovák többséggel is a párton kívül együtt tudunk működni annak érdekében, hogy ne legyen-szlovák magyar feszültség” – fogalmazott Bugár Béla.

Az MKP-val való esetleges együttműködés feltételeiről Bugár Béla nem árult el konkrétumokat, de hozzátette, a Híd célja, hogy a régiók és a kisebbségek hangja 2020-ban is megjelenjen a parlamentben. A párt a következő hetekben előkészíti az Országos Tanácsot, illetve megkezdi az előkészületeket Kongresszusának összehívására. Utóbbi keretében összehívják a járási szervezeteket is, amelyek szintén lehetőséget kapnak arra, hogy megtegyék a változást előidéző javaslataikat.

Nyitókép: Krizsán Csaba