Hajtóvadászat a franciaországi merénylő után

Tizenkét áldozat könnyebben sérült meg, egy súlyosabban, őt operáélják, mert fémdarabokat kell eltávolítani a testéből - közölte a terrorizmus elleni küzdelemmel megbízott francia főügyész, Remy Heitz.

A hatóságok feltételezik, hogy egy házilag készített bomba robbant egy pékségnél a pénteki csúcsforgalomban a lyoni belváros szíbében, mert szögekkel, fémdarabokkal volt tele a szerkezet, azért okozott durva sérüléseket. A Victor Hugo utcában, Lyon második kerületében történt a robbanás, amelyet után a francia belügyminiszter, Cristophe Castaner a Twitteren azt írta, tovább szigorítják a biztonsági intézkedéseket.

Le ministre @CCastaner vient d’arriver à #Lyon avec le procureur de la République de Paris pour un point de situation avec les forces de #sécurité et de #secours engagées et le @prefetrhone . pic.twitter.com/Z7ao93X3ZG

Remy Heitz bejelentette, hogy az ügyben

A bűn- vagy terrorista cselekménnyel kapcsolatban egyelőre semmilyen szervezet nem jelentkezett - tette hozzá. Beszámolt arról, hogy sok szemtanú jelentkezett a rendőrség felhívására, közülük több tucatnyit meghallgatnak. A feltételezett tettesről hamarosan újabb felvételeket tesznek közzé - tette hozzá.

A harmadik legnagyobb francia városban péntek délután fél hat után nem sokkal egy csomagba rejtett pokolgép robbant fel.

#Lyon: Police in France have launched a nationwide manhunt for a suspect after a suspected bomb explosion in Lyon. pic.twitter.com/ziG40bUN1a