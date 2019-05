Durva részletek, szögek és csavarok a lyoni bombában

Emmanuel Macron francia elnök "támadásnak" minősítette a robbanást a Hugo Travers YouTube-személyiséggel folytatott interjúban. Elmondta továbbá, hogy nem tud halálos áldozatokról, de sebesültekről igen.

Mint arról az Infostart beszámolt, többen megsebesültek, amikor csomagba rejtett pokolgép robban a franciaországi Lyon városában.

Video shows broken glass at the scene of an explosion in Lyon, France, that left at least eight people with minor injuries. https://t.co/jGbKAhgnj1 pic.twitter.com/5Twns8snwB — ABC News (@ABC) 2019. május 24.

A helyi idő szerint délután fél hat után nem sokkal történt robbanás következtében egyes hírügynökségek legalább nyolc, más hírügynökségek legalább tíz sebesültről adtak hírt ottani forrásokra hivatkozva. A BFMTV francia televíziós csatorna szerint a sebesültek között van egy gyermek is.

A dpa német hírügynökségnek egy meg nem nevezett szóvivő elmondta, hogy a rendőrség hajtóvadászatot indított egy férfi után.

A helyi média szerint a gyanúsított egy biciklivel menekült el a helyszínről.

A helyi prefektúra szóvivője később arról számolt be, hogy a csomagot, benne a robbanószerkezettel egy arcát elfedő férfi hagyta a Brioche Dorée péksége előtt, a Victor Hugo utcában, a város szívének tartott Bellecour-tér közelében. A szóvivő hozzátette: ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, és vizsgálják az indítékot.

1) Explosion in #Lyon, #France is being investigated as act of terrorism & manhunt is underway for cyclist seen leaving package in front of bakery. Tho no group claimed the attack, pro-#ISIS channels are celebrating, calling France a “war torn country” that is “under attack.” pic.twitter.com/uZOvi1FXaA — Rita Katz (@Rita_Katz) 2019. május 24.

A rendőrség lezárta a környező utcákat, és arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a belvárosi utcákat a segítségnyújtás és a nyomozás megkönnyítése érdekében. A Reuters hírügynökség szerint a párizsi terrorizmusellenes ügyészség vizsgálatot indított a lyoni robbanás ügyében.

BREAKING: At least 13 injured following suspected nail bomb explosion in Lyon, France. French President #Macron has called the Incident "an attack". #lyon

pic.twitter.com/iz9KAJYbLo — Global News Network (@GlobalNews77) 2019. május 24.

A lyoni ügyészség feltételezése szerint a robbanást egy ismert franchise péksége mellett elhelyezett csomagba rejtett pokolgép okozta, Rendőrségi források szerint a robbanószerkezet szögeket vagy csavarokat tartalmazhatott.

