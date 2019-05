Két évig tartott a Pentagon kínos tagadása az ufoüldözési videó kiszivárgása után

A Pentagon szóvivője elismerte szerdán, hogy az amerikai védelmi minisztériumnak éveken keresztül volt egy ufókutatási programja. Christopher Sherwood a New York Post című lapnak küldött közleményében erősítette meg, hogy az amerikai kormányzatnak 2012-ig valóban volt egy titkosított programja "azonosítatlan légi jelenségek" vizsgálatára, azóta esetileg vizsgálja a kormányzat, ha van bejelentés azonosítatlan repülő tárgyról.

A New York Post megszólaltatta Nick Pope angol írót-újságírót, aki korábban az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának munkatársa volt, és többször foglalkozott a brit kormányzati ufókutatásokkal. Pope szerint a Pentagon közleménye "bombaként ható beismerés". Emlékeztetett arra, hogy az amerikai minisztérium korábbi közleményei csupán homályosan, kétértelműen fogalmaztak, és azt engedték sejtetni, hogy amit a közvélemény ufókutatásként emlegetett, az nem volt más, mint egyszerűen az új típusú repülőgépek, rakéták, drónok miatti aggodalomból eredő kutatás.

John Greenewald Los Angeles-i producer, aki honlapot működtet ufókkal foglalkozó, de már nem titkosított kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, ugyancsak meglepőnek és példátlanul őszintének minősítette a Pentagon közlését.

A Pentagon ufókutató programjáról a nyilvánosság előtt először 2017-ben esett szó, amikor maga a Pentagon hozott nyilvánosságra egy 33 másodperces videót, amelyen az amerikai légierő két vadászgépe egy "beazonosítatlan tárgyat" vett üldözőbe a kaliforniai San Diego partjainál, még 2004-ben.

Íme a szóban forgó videó:

Harry Reid, Nevada akkori demokrata párti szenátora a The New York Times című lapnak elismerte, hogy ő szorgalmazta a Pentagon-program évi 22 millió dolláros kongresszusi támogatásának megszavazását.

A II. világháborút követően az ufótörténetek megszaporodtak. Ez annak is köszönhető, hogy mind a repülés, mind az észlelőrendszerek rohamos fejlődésnek indultak, és a légi közlekedés is egyre elterjedtebb lett. Az is közrejátszhatott, hogy

a kialakult hidegháború során a felek mindenre kiterjedő dezinformációs kampányba kezdtek, így egy-egy elfogott ufóról szóló történet rémületet kelthetett a másik oldalban.

További ismert sztorik

1975. november 5-én történt az az eset, ami a mai napig sok spekuláció és vita tárgya. Egy hat főből álló favágócsapat hazafelé menet egy erős fényre lett figyelmes. A csapat egyik tagja, Travis Walton kiszállt az autóból és megközelítette a fényt. Állítólag ekkor egy villám csapódott ki a tárgyból, ami méterekkel odébb repítette Waltont. Társai ekkor bepánikoltak és elhajtottak. Travis Walton öt nappal később került elő zavarodottan, azt vallotta, idegenek kísérleteket hajtottak végre rajta. A csapat átment a hazugságvizsgálaton.

A szverdlovszki törpe esete az 1990-es évek végén látott napvilágot: a színes kópiákon látható, amint szovjet katonák Jekatyerinburg (akkori nevén Szverdlovszk) közelében egy erdei tisztásra vonulnak ki, és az erdő szélén egy földbe fúródott kör alakú objektumot fedeznek fel, melyeknek szétszóródott darabjait szedik aztán össze. Egy másik kópián pedig ennek az objektumnak az utasát, pontosabban annak maradványait boncolja fel néhány orvos. A testből mindössze egy emberi mellkashoz, illetve jobbkarhoz hasonlatos szövet maradt meg.

2011-ben került elő egy néhány másodperces filmszalag, amelyen állítólag egy kis termetű földönkívüli lény látható. A felvételt szemlélve eredeti, 1940-es vagy 50-es évekbelinek tűnik, a képkockákon látható lény nagy fejjel és hatalmas szemekkel rendelkezik, szája kicsi, ujjai hosszúak, teste vékony, sötét színű, testhez simuló ruhát visel. Nem egy ízben lassan mozgatja a végtagjait, elfordítja a fejét és a szemhéjai is megmozdulnak. A felvétel hitelességét azóta sem sikerült bizonyítani.

2014. április 3-án ausztrál tévések forgatás közben filmeztek ufókat az új-zélandi Queenstown városa területén. A repülő objektumokat a technikusok vágás közben vették észre és elmondásuk szerint nem lehetnek madarak, mert ekkora távolságot ilyen rövid időn belül nem képesek megtenni. Az objektumok sebességét 4000 km/h-ra becsülték.

