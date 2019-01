Vége a kormányzati leállásnak

Helyi idő szerint pénteken este az amerikai törvényhozás mindkét háza megszavazta a kormányzat átmeneti működését biztosító kétpárti törvényjavaslatot. A törvényjavaslatot a szenátus már délután - nem sokkal Donald Trump bejelentését követően - megszavazta, este pedig a képviselőház is elfogadta.

A kétpárti törvényjavaslat a demokraták csütörtöki kompromisszumos javaslatát tükrözi: átmeneti időre,

és ezalatt a republikánusok és a demokraták tovább tárgyalnak az amerikai-mexikói határon építendő fal költségeiről. A pénteken megszavazott törvényjavaslat nem tartalmazza a falépítés azonnali finanszírozását.

A szavazás gyorsan és könnyen ment, miután az elnök pénteken beleegyezett a kompromisszumos javaslatba.

A péntek délután a Fehér Ház Rózsakertjében - Mike Pence alelnök és kormánytagok jelenlétében - tartott beszédében Donald Trump azt is bejelentette, hogy egy kétpárti bizottság megkezdi a tanácskozást a határbiztonság erősítéséről.

BREAKING: #Trump: "We have reached a deal to end the #shutdown and reopen the federal government."#RP @nbcnews . pic.twitter.com/QcERJSeiou