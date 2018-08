Lecsapott a vihar a koncertre, sokan megsérültek

Az oklahomai koncert szervezői ugyan figyelmeztették a rajongókat, hogy vonuljanak biztonságos helyre, mert vihar közeledik, de körülbelül másfélszáz néző nem tágított.

Az óránként 120 kilométeres széllel érkező vihar összedöntötte a bejáratnál álló egy fém szerkezetet, ettől sérültek meg 14-en. Mindannyiukat kórházba vitték, közülük kettőt engedtek haza eddig - írja a BBC.

A vihar miatt a koncertet lefújták, de a csapat az ígérte, hogy később igyekeznek kárpótolni a rajongókat.

We never want to put our fans in harm's way and with tonight’s weather and the injuries from earlier, we have decided to cancel the show and will attempt to reschedule. The most important thing is for everyone to get home safely and we will see you all very soon!