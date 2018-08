Sokkoló videók az indonéziai földrengésről

Száznegyvenkettőre nőtt az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma, külföldiek nincsenek közöttük. A sérültek számát több százra becsülik.

Deze beelden laat onze chauffeur zien. Het zijn beelden van Lombok na de aardbeving. Ik ben blij dat we op Bali zijn en morgen naar huis gaan. #lombok #earthquake #aardbeving #bali pic.twitter.com/l1QEvVkPWc — J.P. Nicolai (@JaranNicolai) 2018. augusztus 6.

A 6,9-es erősségű rengés vasárnap rázta meg Lombok és Bali üdülőparadicsom környékét. A legerősebb földmozgást követően hétfő reggel 8-ig 132 kisebb utórengést mértek. A földrengést Jáva keleti részén is érezték.

Az áldozatok többségét Észak-Lombokon temette maga alá a törmelék. A sziget keleti és nyugati részén lehet a legsúlyosabb a helyzet, ahol még nem mérték fel a károkat.

A mentőcsapatok továbbra is keresik a túlélőket a romok alatt, az áldozatok száma valószínűleg tovább fog emelkedni.

Több embert kellett evakuálni, köztük 900 helyi és külföldi turistát, akik a Gili-szigeteken rekedtek.

A bali repülőtér megrongálódott a földrengésben, de ez nem befolyásolja a légi forgalmat - mondta el egy helyi tisztségviselő. A lomboki légikikötőben nem keletkezett kár, de hosszú sorok kígyóznak a reptéren, mert a földrengést követően számos turista úgy döntött, korábban befejezi indonéziai nyaralását.

A szigeten több térségben áram- és telefonszolgáltatás nélkül maradtak az emberek. Az indonéz hadsereg hajóval egészségügyi és logisztikai segítséget, illetve ellátmányt küld Lombokra. Az alábbi videón látszik, ahogy ezrével állnak a turisták a tengerparton arra várva, hogy feljussanak valamelyik hajóra és a hadsereg segítségével elhagyhassák a szigetet.

Rövid ideig szökőárriadó is érvényben volt a térségben vasárnap. A meteorológiai szolgálat 10-13 centiméter magas cunamit mért a Lombokon található Carik, Badas, Lembar és Beno, valamint a környező szigetek közelében.

Earthquake in Lombok. 7.0 in magnitude. Muslims at a mosque just manage to escape overhead debris when the quake hit this evening. Video from Metro TV. #earthquake #lombok #bali #staysafe pic.twitter.com/AsoNXZFXR0 — Lance Alexander (@LanceCNA) 2018. augusztus 5.

Az amerikai földtani intézet szerint a földmozgás epicentruma a Lombok sziget északi partvidékén fekvő Loloan várostól 2 kilométerre keleti irányban, fészke pedig 10,5 kilométeres mélységben volt. Az indonéziai katasztrófavédelem jelentése szerint 15 kilométeres mélységben rengett a föld.

At least 82 people are now known were killed, thousands evacuated after magnitude 7.0 earthquake hit Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia on Sunday Aug 5, 2018 at 6:46.

Our thought and prayers for our brothers and sisters in Lombok.#earthquake #PrayForNTB #PrayForLombok #Bali pic.twitter.com/UafQeImKkv — Blowing_In_The_Wind (@TommyAbdurahman) 2018. augusztus 6.

A földrengés pánikot váltott ki a két szigeten nyaraló turisták és a helybeliek körében. Beszámolók szerint Balin több másodpercig érezhető volt a földmozgás, míg Lombokon mintegy fél percig volt érezhető a rengés, az emberek kirohantak az utcára. Mindkét szigeten házak ezrei rongálódtak meg, számos régi épületben keletkezett kár Mataramban.

At least 82 people killed after Indonesia's resort island of Lombok was hit by a magnitude 7.0 earthquake. #PrayForLombok #Lombok pic.twitter.com/6vZj5KiWCd — About Her (@AboutHerOFCL) 2018. augusztus 5.

Lombokot legutóbb egy hete rázta meg földrengés, akkor 17-en vesztették életüket, csaknem kétszázan megsérültek, és több ezer ház dőlt össze. Mintegy 10 ezer ember azóta is ideiglenes szállásokon él, számuk a mostani földrengést követően jelentősen növekedhet. A mintegy 17 ezer szigetből álló Indonézia a csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el, ahol gyakori a szeizmikus tevékenység. A földrengések többsége ugyanakkor nem túl erős.

2004-ben egy tenger alatti, 9,3-es erősségű földrengés hatalmas méretű szökőárhoz vezetett Szumátra közelében. A cunami 220 ezer ember halálát okozta az Indiai-óceánnal határos országok partjainál. Csak Indonéziában 168 ezren vesztették életüket.

Nyitókép: MTI/EPA