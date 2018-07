Donald Trump felelősségre vonása lehet a végső cél

Az összejátszás nem bűncselekmény - írta Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden a Twitter mikroblogon, utalva a 2016-os elnökválasztási kampányának munkatársai és orosz tisztségviselők közötti esetleges összejátszás vizsgálatára. Hozzátette: nem is lényeges, hogy az összejátszás bűncselekmény-e vagy sem, mert - ahogy a Twitter-üzenetben fogalmazott - "Nem volt Összejátszás (leszámítva Csalfa Hillaryt és a demokratákat)!".

Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)!