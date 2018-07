Sz. Bíró Zoltán: Oroszország szimpátiát akar kelteni

Sz. Bíró Zoltán szerint van annak jelentősége, hogy egy-egy meccsre Vlagyimir Putyin elnök vagy Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök látogatott el. Az elnök a nyitómérkőzésen és a záró rendezvényen volt jelen,

„nyilván megadva azt, ami ennek a két nagyon fontos, kiemelt eseménynek jár”

– tette hozzá.

A sporteseményt követően, hétfőn az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke, Sztanyiszlav Pozdnyakov bejelentette, hogy Oroszország érdeklődik a 2036-os olimpia megrendezése iránt. „Azt szeretnék elérni, hogy szimpátiát, figyelmet, érdeklődést keltsenek maguk iránt” – vélekedett Sz. Bíró Zoltán.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy 2036 még messze van, és

kérdés, Oroszországnak milyen politikai beágyazottsága és kapcsolatrendszere lesz akkor.

Sz. Bíró Zoltán azt is kiemelte, hogy attól kezdve, hogy a Szovjetunió elkezdett részt venni az olimpiai játékokon, az oroszok sportsikerek sorát könyvelhették el, noha ezeket beárnyékolják az utóbbi évek doppingbotrányai. Sportnagyhatalmi státuszának köszönhetően és abból következően, hogy 1980-ban volt Oroszországban olimpia, jogos az igény, hogy 2036-ban ismét ott rendezzék meg a világeseményt, ezt a labdarúgó-világbajnokság sikere is erősíti.

Kibertámadások a vb-n

Sz. Bíró Zoltán szerint politikai bejelentés volt Putyin részéről, hogy az orosz informatikai rendszer kibertámadások millióit akadályozta meg a labdarúgó-világbajnokság alatt. A szakértő hozzátette:

kevés kapaszkodó van, amely pontosítja, hogy milyen jellegűek voltak ezek, mi volt a céljuk, valódi fenyegetést jelentettek-e, sőt ténylegesen megtörténtek-e.

„Nyilván arról is szó lehet, hogy most már hosszú idő óta napirenden van a nyugati sajtóban az orosz kibertámadások ügye, az a fajta beavatkozás, amelyik kísérte a 2016-os amerikai elnökválasztást, és egyébként európai választásokba is hasonló beavatkozási kísérletek történtek” – jegyezte meg Sz. Bíró Zoltán. Szerinte a bejelentés célja ennek a nemzetközi vélekedésnek az ellensúlyozása is lehet. „Nem csak mi mozgunk ott, hanem ti is mozogtok itt” – érzékeltette a lehetséges motivációt a szakértő.

Nyitókép: Peter Powell (MTI/EPA)