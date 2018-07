Tömeggyilkos neonácikat ítéltek el Münchenben

A müncheni felsőbíróság bűnösnek mondta ki tíz rendbeli gyilkosságban a Nemzetiszocialista Underground (NSU) nevű szélsőjobboldali terrorszervezet által elkövetett rasszista indíttatású gyilkosságok ügyében az ügy fővádlottját, a 43 éves Beate Zschäpét, és életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte őt.

Zschäpét a terrorszervezet 2000 és 2007 között elkövetett gyilkosságaiban és erőszakcselekményekben társtettesként ítélte el a bíróság. Az életfogytiglanra ítélt bűnözők Németországban legkorábban 15 év után kérhetik, hogy feltételesen szabadlábra kerülhessenek, de az elkövetett bűncselekmények súlyosságára való tekintettel a bíró Beate Zcshäpét ettől a lehetőségtől is megfosztotta.

A 43 éves nőt a gyilkosságok mellett terrorszervezet tevékenységében való részvételben és gyújtogatásban is bűnösnek találták.

A perben Zschäpe négy vádlott-társát is elítélték. Ralf Wohlleben, aki a szélsőjobboldali Német Nemzeti Demokrata Párt tisztségviselője is volt, tíz évi letöltendő börtönbüntetésre ítélték, mert fegyverekkel látta el az NSU-t. A Holger G.-ként azonosított vádlott három évi letöltendő börtönt kapott terrorszervezet támogatásáért. Ő is adott át fegyvert az NSU tagjainak, valamint hamis papírokkal támogatta őket. André E. két év és hat hónapi letöltendőt kapott. Casten S.-re pedig három évet szabott ki a bíróság. Őt fiatalkorúként kezelte az igazságszolgáltatás, mert a bűncselekmények idején még nem volt nagykorú. Tőle kapták az NSU tagjai azt a CZ-83 típusú pisztolyt, amellyel később kilenc embert agyonlőttek.



Bevándorlókat gyilkoltak Az NSU 2000 és 2007 között tíz embert gyilkolt meg, többségük török volt, de végeztek egy görög származású emberrel és egy német rendőrrel is.



A legtöbb áldozat kisvállalkozó volt, kebabot vagy zöldséget árult. Többségüket fényes nappal közvetlen közelről hangtompítós pisztollyal fejbe lőtték. A hatóságok két pokolgépes merényletet is az NSU számlájára írnak.



A nyomozók szerint a támadásokat hárman követték el, de Zschäpe két feltételezett társa, Uwe Mundlos és Uwe Böhnhardt 2011-ben egy bankrablást követően öngyilkos lett. Arra egyébként az eljárásban nem került elő bizonyíték, hogy a nő bármelyik bűncselekménynél személyesen jelen lett volna.



Az ügyben a német hatóságokat is rengeteg bírálat érte, mert éveken át nem is gyanították, hogy a gyilkosságok mögött egy szélsőjobboldali csoport áll. Sokáig azt a szálat követték, hogy török szervezett bűnözői körök vagy családok leszámolásáról van szó. Sokan a mai napig azt is megkérdőjelezik, hogy az NSU-gyilkosságokat mindössze három ember követte el.

Az ítéletek indoklása várhatóan órákig tart majd a müncheni bíróságon. A törvényszék épületénél már kora reggel hatalmas sorok kígyóztak, olyan nagy volt az érdeklődés; volt, aki már kedd este óta várt, hogy bejuthasson, de a terembe csak ötven embert engedtek be. Beate Zschäpe ügyvédje nem sokkal az ítélet kihirdetése után bejelentette, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújt be a szövetségi legfelsőbb bírósághoz. A jogász már korábban is világossá tette, hogy legfeljebb tízéves börtönbüntetést tart elfogadhatónak, miután védence 2011 óta vizsgálati fogságban van.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Kneffel