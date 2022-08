Ezért nincs a hazai boltokban elég cukor

Magyarország nem tud elég cukrot előállítani, az importnak pedig nem kedvez a nemzetközi helyzet - summázta a helyzetet az InfoRádiónak a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke, a Cukor Terméktanács és Szakmaközi Szervezet elnök-helyettese.

Az elégtelen hazai termelés okairól szólva Dorogi Árpád azt mondta, hogy az elmúlt években méltánytalanul alacsony volt a cukor, illetve a cukorrépa ára, ami miatt a termelők évről évre csökkentették a gazdák vetésterületet. Míg 2017-ben 15 500 hektáron termesztettek nálunk cukorrépát hazai feldolgozásra, addig 2021-ben már csak 10 500 hektáron, az idén pedig már csupán 8600 hektáron. A helyzetet pedig tovább súlyosbította az aszály, így az idén nem is számíthatunk jó cukorrépatermésre. Dorogi Árpád szerint ezért

kevés lesz az alapanyag,

amit a hazai cukorgyártó fel tud dolgozni Kaposváron. Ez viszont azt jelenti, hogy drága lesz a cukor.

A szakember azt nyilatkozta, hogy már tavaly is "cukordeficites" év volt és jövőre sem lesz elég cukor az európai kontinensen. Ezt elvileg olcsón lehetne pótolni külföldi behozatallal, ám Európán kívül is csökkent a kínálat, nagyon megemelkedtek az árak és nőttek a szállítási költségek is. Most még ellátási problémák is keletkeztek, a kereskedelem pedig mindezek miatt nem is tudja pótolni a keletkező hiányt Európában, ami ellátási problémákat okozhat. A Cukor Terméktanács elnök-helyettese szerint tehát az az alapvető probléma, hogy több cukrot fogyasztunk, mint amennyit termelünk.

Az aszály még tovább rontotta a helyzetet. A keleti országrészben tragikus a helyzet, az ország középső részén is rossz, de nem jó a nyugati részeken sem. Jelentős mennyiségű csapadék hiányzik, és így

csökkenni fog a cukorrépatermés mennyisége.

Vagyis nemcsak a termőterület lett kisebb, hanem még a várható hozam is jóval alacsonyabb lesz. Ez azt jelenti, hogy még a hazai fogyasztás egy negyedét sem fogjuk tudni előállítani 2022-ben.

Dorogi Árpád elmondta ugyanis, hogy Magyarországon évente háromszázezer tonna cukor fogy. Viszont idehaza tavaly csak nyolcvanezer tonnát tudtak megtermelni, az idén pedig talán csak hatvanezer tonna körül lesz ez a mennyiség. Közölte: ahhoz, hogy legalább az itthoni gyártást el lehessen látni alapanyaggal, legalább 13-14 ezer hektárnyi területen kellene cukorrépát termeszteni. De még ez sem lenne elég a fogyasztás fedezéséhez.

A boltokban tapasztalható hiányt azonban nem lehet csak azzal magyarázni, hogy itthon keveset gyártunk és a világpiacon is csökkent a kínálat. Azon kívül, hogy nincs kínálati piac, még veszteségesek is a cukor kereskedelmével foglalkozó kereskedők, mert ők csak a beszerzési árnál olcsóbban árusíthatnak, mivel a cukor is az ársapka alá tartozik.

"Hogy ez mikor fog megváltozni arra nem tudom a választ" - zárta az InfoRádiónak adott nyilatkozatát Dorogi Árpád.

Nyitókép: PIxabay