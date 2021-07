Gyulay Zsolt: jegyeladásban is kezdjük magunkat utolérni az idei Forma–1-es Magyar Nagydíjra

Gyulay Zsolt az Arénában

A Forma–1-es Magyar Nagydíjról hol tartanak a jegyeladásokkal, mekkora az érdeklődés az esemény iránt?

Nem tudtuk, hogy hogyan fog alakulni ez az év, de azt látom most a jegyeladásokból, hogy kezdjük magunkat utolérni. A 2019-es csúcsévünkhöz képest körülbelül hatvan százalékon vagyunk, ez főleg abból adódik, hogy a külföldiek meglehetősen bizalmatlanok még, és egyes országokból a beutazás, illetve az itt tartózkodás szabályai nem teljesen tiszták. Nálunk a 70-75 százalék, talán még a 80 százalékát is általában eléri a külföldiek aránya a nézők között.

Most ez nem így lesz?

De, jelen pillanatban is így van. A magyarok aránya talán egy kicsit magasabb lesz, hiszen védettségi igazolvánnyal lehet látogatni a rendezvényt, de bízzunk benne, hogy megtelnek a lelátók.

Mennyire építettek a magyar nézőkre?

Mi mindig bátorítjuk a magyar nézőket, és ezt az utóbbi időben sokszor sikerrel tettük a különböző akciókkal, de alapvetően ez a Forma–1-es futam és minden ilyen nagy világesemény a külföldi turistákról szól.

Honnan jönnek a legtöbben? Hollandiából?

Most igen. Szerettük volna azt a húszezer hollandot látni, aki az Ausztriaringen volt, sokan jönnek, főleg a múlt heti események miatt erőteljes Verstappen–Hamilton visszavágó várható, és ezt érezzük is. Nagy az érdeklődés Ausztriából, Németországból, Olaszországból és Angliából is.

A lengyel szurkolók elmaradnak az után, hogy Robert Kubica már nincs a Forma–1-ben?

Nem olyan számban és nem annyira fanatikusok jönnek, de nyilván Közép-Európából és a környező országokból, akik szeretik a Forma–1-et, azok idejönnek.

Hol szerepel a közép-európai pályák rangsorában a Hungaroring?

Az első helyen, mivel 36 éve a 36. futamot rendezzük. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években sikerült ezt megtartani annak ellenére, hogy olyan a pályánk, amilyen. 2017-ben a legjobban foglalkoztatott európai versenypálya voltunk. Természetesen vannak kihívások, hiszen évek óta mondjuk, hogy maga az infrastruktúra nem nevezhető modernnek és egyre inkább nem nevezhető biztonságosnak. Ki is mondtuk most, hogy 2024 után ezen az infrastruktúrán elég rizikós Forma–1-et rendezni.

Az ausztriai versenyhelyszínnel, a Red Bull Ringgel összevetve mekkora a lemaradás?

Az Ausztriában a pálya hipermodern és mindennel fel van szerelve. A közönség kiszolgálása maximális. Olyan modern építmény, amiről mi most még nem nagyon álmodhatunk, viszont tervezzük. Maga az infrastruktúra remélhetőleg a Hungaroring fejlesztése után utol fogja érni Ausztriát, sőt bizonyos mértékben meg is haladja, hiszen dolgozunk egy olyan versenyirányítási rendszeren, amely ötvözi a magyar innovációt és versenyelőnybe fogunk kerülni más pályákkal. Az, hogy két futamot rendeztek, az nagyon egyszerű, kétszer fizetik ki a jogdíjat, a Red Bull sokat áldozott azért, hogy ott két futam legyen, hiszen borítékolható volt, hogy jól fog szerepelni. Az idei világbajnokság rettenetesen kiélezett, és a sokéves Mercedes-hegemóniát a Red Bull most nagyon meg akarja törni, és ezért mindent feláldoznak.

Melyek a fő célok a hétvégére?

Mi mindig azt célozzuk meg, hogy minél több fizető néző legyen, mert mi a jegyeladásból élünk. Tavaly nagyon sok pénz kiesett, hiszen mind a pályahasznosítási, mind pedig a jegybevételektől elestünk, de ilyenkor látszik, ha valakinek stabil tulajdonosa van, mint nekünk a magyar állam, akkor stabil lábakon állunk és meg tudtuk tartani a kritikus munkavállalóinkat, készülni tudtunk a jövőre. Az elmúlt tíz hónap kőkemény tervezéssel telt, hiszen augusztus végére kész lesznek az új épületeknek az engedélyeztetési tervei. Egy ilyen új paddocképületnek a megtervezése rettentően összetett feladat.

Milyen további lépések lehetnek a fejlesztésben?

Három szakaszra osztottuk a fejlesztési tervet. Az első szakaszban meg fog épülni egy új irodaépület, ez a Hungaroring Office fejlesztése. Második ütemben a lelátónak kell megújulnia, ez egy tízezer fős lelátó új kommentátorfülkékkel, kétezres VIP lounge-zsal és mögötte egy tízezer négyzetméteres rendezvénytérrel, ami tényleg megpróbálja kiszolgálnia Liberty Media által felállított új követelményeket. A harmadik pedig a 320 méter hosszú, többszintes paddocképület, ahol elhelyezkednek a boxok, a sajtóközpont, a paddock klub és a mindent kiszolgáló FIA-irodák. Ez az épület a régi helyén fog fölépülni, hiszen egy statikai vizsgálat kimutatta, hogy amit 1985-ben szocialista nagyvállalatok odaraktak, azt most sajnos le kell bontani.

A Covid-helyzetben hogyan történik most a beléptetés? Milyen szabályoknak kell megfelelni az egyik oldalon a résztvevőknek, illetve a másik oldalon a nézőknek?

Elsősorban a dolgozókat többszörös tesztnek vetik alá, teljesen mindegy, hogy van-e védettségi igazolványa, tesztelni kell. Ezenkívül buborékrendszer van, a versenyzőket meg sem lehet közelíteni. Ezenkívül nem lehet átjárás a zöld zónából a piros zónába, a maszkhasználat kötelező ezeken a területeken, és szigorú tesztelés is vonatkozik mindenkire. A labdarúgó-Európa-bajnokság mintájára itt is karszalagozás van, már úgy kell kijönni a versenypályára, hogy karszalagot kell váltani. Ez két helyszínen lesz: az Erzsébet téren, az Akváriumnál és a fóti Auchan-parkolóban, ahol fölállítunk karszalagozós pontokat.

Egyéb teendőjük van amellett, hogy figyelniük kell azért a szabályokra?

Ez a karszalagozás óriási plusz terhet, anyagi terhet is von maga után, de ezek a szabályok vonatkoznak mindenkire. Ausztriában a második futamon volt egy kisebbfajta tumultus, amikor a húszezer holland beállt egyszerre a sorba, de nagyon türelmesen kivárták a karszalagozást. Itt is reméljük, hogy mindenki türelmesen fog várakozni.

Körvonalazódik egy Verstappen‒Hamilton visszavágó a Silverstone-ban történtek után. Nagyon szoros a Forma–1-es világbajnokság a két sztárpilóta között. Mit várnak ettől a csatától? Akár még az utolsó napokban is mozgósíthat újabb nézőket?

Biztos. Két igen tehetséges pilóta, aki más életszakaszban van, de valahogy összeért ez a nagy csata, és a két istálló is nagyon hasonló szinten van. Tényleg kőkemény volt maga az összecsapás, egyik pilóta sem kímélte a másikat. Remélem, nálunk a Hungaroringen csak csata lesz, mert mindig kicsit rémisztő, főleg egy promoternek, amikor baleset vagy olyan esemény van, amely akár sérüléssel is járhat.

Szerencsére ilyen nem történt, ugyanakkor versenymegszakítás volt, és a piros zászló után a szurkolóknak is kellett várnia, míg a pályán helyreállították a gumifalat.

Ami a mi szakembereink szerint nagyon sokáig tartott. Meg az is furcsa volt, hogy Verstappent kiemelték az autóból, szemmel láthatóan meg volt ütve nagyon, ilyenkor le kellene fektetni. Ezek mindig nagyon kritikus dolgok egy-egy pálya életében, amikor baleset történik, gyorsan kell reagálni, főleg, ha sérülés van.

A magyar szurkolók nagy része mégiscsak a Ferrarihoz kötődik. Arra számít, hogy esetleg még több magyar szurkolót mobilizálhat az, hogy az elmúlt versenyeken olykor Charles Leclerc vagy Carlos Sainz is kiválóan teljesített?

A Ferrari mindig nagyon népszerű, minden pályán, a világon a legtöbb szurkolója nyilván a Ferrarinak van. Bízom a magyar szurkolókban, bátran jöhetnek védettségi igazolvánnyal.

Ebben az évben, ha nem is a 2019-es szintre, de nagyjából visszaállhat a rend a szurkolókat tekintve?

Semmiképpen. A 2019-es év csúcs volt, mert minden ülőhely foglalt volt. Most a 2016-os szintet elértük, ez azért jó egy ilyen év után, mert nem nagyon reménykedtünk tavasszal, hogy a járványhelyzet megengedi azt, hogy tényleg korlátlanul jöhetnek a szurkolók.

A teljes éves pályahasznosítást tekintve hol tartanak? Volt egy kamionos Európa-bajnoki hétvége, lesz egy túraautó-világkupa hétvége augusztus 21-22-én.

A pályahasznosítás hatvan százalékon van a tervezetthez képest, mert a tavaszi rendezvényeket a külföldiek visszamondták. Tudomásul kellett venni, hogy a beutazási szabályok bizonytalanok vagy nehezek voltak.

Jelenleg 2027-ig van szerződés a Forma-1-re. Stratégiai cél, hogy ameddig csak lehet, maradjon a futam?

Az én stratégiai célom nyilván ez, de az ország szempontjából is. Én még nem találkoztam olyan politikai párttal, politikussal vagy döntéshozóval, aki azt mondta volna, hogy most engedjük el ezt a Forma–1-es rendezési jogot.

