Michelisz Norbert: akár holnapután kezdődhetne a következő szezon

Hol vagy pontosan most?

Olaszországban tesztelünk. A tesztelésnek a célja meg nyilván az, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az új évadra. Egyelőre nagyon sok a kérdőjel a 2021-es szezon kapcsán, de ilyenkor az ember nem tud mást tenni, mint csinálja a dolgát, és aztán reménykedik a legjobban.

Maradsz a Hyundai-csapatnál?

Egyelőre nincs aláírva a szerződésem. Bizonytalanság övezi az egész sorozat helyzetét, az én helyzetemet is. Jó eséllyel lehet azt mondani, hogy jövőre is a túraautó-világkupa mezőnyét erősítem majd. Én nagyon szeretném a Hyundai-jal folytatni, mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy ez a felállás összejöjjön, de nagyon sok minden múlik majd a körülményeken, a járvány lecsengésén és azon is, hogy gazdasági szempontból melyik félnek hogyan lesz vállalható 2021.

Milyen autót teszteltél?

Az idei versenyautómat próbáltuk az első napon, a tervek szerint még néhány napot ráhúzunk majd.

Nagyjából hány kilométer a cél?

Az egyes napokon nagyjából 250 és 300 kilométernyi mennyiséget fogunk majd teljesíteni, a hétvégére közel leszünk szerintem az 1000 kilométerhez.

Milyen részleteket teszteltek az autón?

Nagyon nehéz volt az idei év, sok olyan apróság volt, amiről azt gondoltuk, hogy működni fog és mégsem működött. Vissza kell ellenőriznünk, hogy hol hibáztunk, és a következő szezon előtt mik azok az alapdolgok, amiket rendbe kell tennünk.

Mennyire tisztult le benned ez az idény, amelyet a 13. helyen zártál?

Csalódást keltő volt az idény, ugyanakkor furának is érződött. Későn kezdtünk, kevés versenyt teljesítettünk, az egész évad ritmusa teljesen más volt ahhoz képest, mint amit a korábbi években megszoktam. Akár holnapután kezdődhetne a következő szezon, nagyon szeretnék visszaülni a versenyautóba, és nyilván szeretnék előrelépni az idei teljesítményszintemről. Sok olyan apróság volt, ami bennünket is meglepetésként ért. Az autó nem feltétlenül működött úgy, ahogy szerettük volna, valószínűleg ez a gyengébben sikerült év is pluszban motivál, hogy visszaüljek az autóba. Ezek az érzések és gondolatok kavarognak bennem, és jön a karácsony, amit megint csak nem szabad elfelejteni. Versenypályáról járok versenypályára, nagyon sok időt töltök még mindig külföldön, ezért várom azt is, amikor hétvégén hazaérek, és a két kislányommal, Mirával és Annával, és feleségemmel, Johannával egy kicsit be tudunk zárkózni és élvezzük az ünnepi hangulatot.

Milyen tényezők játszottak szerepet abban, hogy ez az év nem úgy sikerült, ahogy szerettétek volna?

Nehezen indult az év. Gazdasági szempontból a Hyundai kicsit erősebben volt érintett, mint más, a sorozatban részt vevő gyártók, nem is tudtunk sajnos annyit tesztelni, mint amennyit kellett volna, pedig sok összetevő változott az idei évben. Más lett a motorvezérlő elektronika beszállítója, más lett a gumibeszállító, ezek olyan alapvető változást hoztak, amelyhez kell a teszt és a kilométer-mennyiség, hogy kiismerjük az autót. Egyszerűen túl későn vettük észre, hogy nem vagyunk azon a szinten, ahol lennünk kellene, és nem volt időnk rá reagálni.

Hogyan változott meg a tavalyi sikerekhez képest a hangulat, a dinamika a csapaton belül?

Amikor megy a szekér, akkor az ember könnyebben átlép nyilván olyan dolgokon is, ami nem olyan, amilyennek szeretné, aztán amikor jön egy vártnál gyengébb szezon, akkor ezek az alapdolgok is néha túl lesznek dimenzionálva. Én azt érzem, hogy sok olyan apróságot úgy helyre tudtunk tenni, aminek következtében biztos vagyok benne, hogy a következő évadunk sokkal sikeresebb lesz.

Csalódtál valakiben?

Nem. Nyilván mindenki próbálta magából kihozni a legtöbbet. Én sem futottam tökéletes évadot. Mindenki csalódott egy kicsit, de ennek sem volt egyértelmű felelőse.

Szépségtapasznak megfelel, hogy te voltál a legjobb hyundaios?

Ez őszintén szólva nem sokat ér. Ebben a sportban a csapattárs mindig az első ellenfél és az alap célkitűzés, hogy a legjobb legyek azok közül, akik ugyanolyan technikai háttérrel rendelkeznek. Az idén sikerült, de összességében túl gyenge volt ez az év ahhoz, hogy ezt szépségtapaszként fel tudjam fogni.

Az mennyit számít, hogy Tassi Attila mögött végeztél?

Viccelődtünk ezen Atikával, mert van már olyan baráti viszony közöttünk, hogy ezeket nevetve tudjuk kezelni. Azt kérdezte tőlem, hogy milyen érzés egyébként a legjobb magyarral utazni? Én mindig nagyon szurkoltam Atikának, versenyzett a csapatomban is, lassan öt éve ismerem, és őszintén tudok örülni az ő sikerének.

Mennyire számított ez szerinted teljes értékű versenyszezonnak?

Ha a versenyek számát nézzük, akkor nem volt teljes értékű a szezon, viszont ha a mezőny minőségét nézzük, akkor szerintem nem volt sokkal rosszabb, mint a korábbi években. A bajnoki cím idén is tekinthető teljes értékű bajnoki címnek.

Mennyit változott a viszony más pilótákkal?

Az idei évben más szegmensében tartózkodtam a mezőnynek a futamok nagy részében, és más versenytársakkal találkoztam a pályán, ezért új embereket ismertem meg egyre mélyebb szinten, kicsit bővült így a rálátásom a mezőny összes tagjára.

Mennyire kellett egyébként a távolságot tartanotok egymástól?

Teljesen el voltunk határolva egymástól a versenyhétvégeken. A versenyzőeligazítás is videokonferencián ment, ki volt mondva, hogy minden versenyző saját csapatát tekinti az ő csoportjának és más csoportbéliekkel nem létesíthet fizikai kapcsolatot, de még a beszélgetés szintjén is elég szigorú szabályok voltak.

Egy olyan szezonban, amely dobogós eredményt sem hozott, ki lehet-e emelni valamilyen fénypontot?

Nekem a slovakiaringi volt egy erős hétvége, ahol szerintem tudtam volna futamot nyerni vagy legalább a dobogón végezni, ha nincs a szerencsétlen ütközés a rajt után. Ott nagyjából azon a szinten teljesítettünk, ahogy az elvárható lett volna.

Mikorra egyenesíthetnek ki a kérdőjelek a 2021-es szezonra?

Ez jó kérdés, szerintem január második fele, február eleje. Nagyjából az lesz az az időszak, amikor a járvánnyal kapcsolatban is lehet már tervezőbb üzemmódba váltani.

A promóter mennyi információt adott 2021-ről?

A sajtóban magjelent a 2021-es versenynaptár, ami májusban indul, de ezt is helyén kell tudni kezelni, mert az idei szezonban is megvolt a versenynaptárunk, és aztán két héttel az első versenyhétvége előtt jelentették be, hogy mégsem azon a pályán fogunk versenyezni.

A Hungaroringen egyszerre tartották a versenyt a kamionos Európa-bajnoki sorozat viadalaival, volt is ebből fennakadás, persze nem a WTCR kárára. Mennyire ítélted sikeresnek ezt az ötletet és a megvalósítást?

A megvalósítás borzasztóan nehéz volt. A Hungaroring olyan helyszín, ahol az atmoszféra és a hangulat miatt már önmagában versenyzőként érdemes jelen lenni eredménytől függetlenül. Nyilván nézők nélkül ez fura volt nemcsak nekem, hanem Kiss Norbinak is. Remélem, hogy ez a formátum, meg ez a lehetőség fennmarad a következő szezonban is, és egy versenyhétvégén tudunk örömet okozni a magyar közönségnek.

Ezek szerint rendszeresen erősítitek is egymást?

Persze, Norbival is hasonló a viszony, mint Tasi Atikával, sőt, Norbit már több mint tíz éve ismerem, nagyon nagyra tartom mint versenyzőt, és figyelemmel is követem a ténykedését, és nagyon örülök neki, hogy ennyire sikeres évadot produkált.

Ő lett itthon az év autóversenyzője. Ilyen szempontból van köztetek rivalizálás?

Nem sok értelme lenne, mind a ketten abban a helyzetben vagyunk, hogy a saját kategóriánkban eljutottunk oda, ahova szerettünk volna. Ő őszintén tud örülni az én sikereimnek én is teljesen őszintén tudok örülni az ő sikereinek, és kifejezetten örültem neki, hogy Magyarországon most ezt a címet ő kapta meg, mert régóta rászolgált már.

Ebben az évben fontos szerepe volt még a Hungaroring E-Sport-bajnokságnak, hiszen a győztese a csapatod, a M1RA pilótája lehet jövőre. Hogyan zajlott a kiválasztás?

Már régóta megfogalmazódott bennem a vágy, hogy egy komolyabb szimulátorbajnokságot szervezzek, és összegyűjtsem Magyarországon a tehetséges szimulátorosokat, mert közülük van nagyon sok olyan is, aki ha lehetőséget kap, akkor szerintem hasonló pályát tudna befutni, mint én is. Miután megnyertem a tavalyi évadot a túraautó-világkupában, azt éreztem, hogy most szükséges egy következő szintre lépni, és február-március környékén Bári Dáviddal eldöntöttük, hogy csinálunk egy ilyen bajnokságot, és szerintem nagyon jól sikerült. Az online versenyen nagyon sokan vettek részt, és az eredeti terv az az volt, hogy az öt legeredményesebb online versenyzőt visszük a következő körbe, aztán úgy voltunk Dáviddal, ha lúd, akkor már legyen kövér, és úgy döntöttünk, hogy kibéreljük két napra a Hungaroringet, a legjobb versenyzőnek lehetőséget adunk arra is, hogy versenypályán mutassa meg, mit tud. Számomra borzasztóan érdekes volt végigcsinálni, megint csak rádöbbentem arra, hogy milyen gyorsan telik az idő, mintha kis túlzással tegnap lett volna az, amikor én kaptam ilyen lehetőséget.

Mekkora volt az eltérés a szimulátoros eredmények és a pályaeredmények között?

A szimulátoros eredményeket helyén kell kezelni, a cél mindig az volt, hogy olyan képet kapjunk a résztvevőkről, amely alapján ki tudjuk deríteni, hogy hosszú távon kiben rejlik a legtöbb potenciál. A legjobb ötnél volt olyan résztvevő, aki már rendelkezett versenyautós tapasztalattal, volt, akinek még jogosítványa sem volt. Úgy próbáltuk megszervezni a kiválasztási folyamatot, hogy soha ne az adott köridő jelentse a döntő referenciát.

Ez egy egyszeri alkalom volt, vagy néhány év múlva érdemes lesz megismételni?

Az én célom az, hogy mindenki részt tudjon venni ebben a szimulátorbajnokságban, aki Magyarországon érdeklődik autósport iránt. Közel ötezres közönségünk volt az első alkalommal a Hungaroring E-Sport-bajnokságon, de hát van még rengeteg fiatal Magyarországon, aki érdeklődik az autósport iránt.

Jövőre is folytatódhat?

Ez jó kérdés, a technikai sportoknak mindig az a nehézsége, hogy finanszírozni is kell egy versenyszezont. Én bízom benne, azzal, hogy én az egész program mögött állok, Magyarország igenis rendelkezik létjogosultsággal, hogy kineveljen egy következő Michelisz Norbertet, és ha elég korán felismerjük ezt a lehetőséget, akkor megteremthetjük annak a hátterét, hogy nemcsak egy, hanem öt-hat vagy akár nyolc-tíz olyan embert is elkezdünk nevelni, aki aztán simán elérhet majd ugyanilyen eredményeket, mint amilyeneket én. Ezt a folyamatot szeretném kicsit intézményesítve elindítani.

