Christopher Mattheisen a felhőben találta meg az új kihívást

Miért állt fel a Telekomtól, miért érezte azt, hogy be kell fejezni az ottani munkát?

A Telekomnál volt jó pár vezetői ciklusom, de tavaly úgy éreztem, hogy ideje lenne befejezni. Jól ment a cég, megvolt az utódom, és úgy éreztem, hogy 12 év után ideje valami újat, valami mást csinálni. Azt gondoltam, nagyon jó az időzítés, mert rengeteg új fejlemény van az informatika világában. Távolról sokat tudtam figyelni, tudtam mesterséges intelligenciáról, felhőről, ilyen dolgokról, de nem közelről. Úgy éreztem, hogy ha nem most, akkor mikor.

Hogyan vezetett az útja a Microsofthoz? Lassan egy éve találgatták, hogy mihez is kezd majd a Telekom után, talán pihen, illetve ön mondta, hogy a saját vállalkozásaira összpontosít…

Az az igazság, hogy nem én kerestem új munkahelyet, az volt a fő motiváló tényező, hogy tanuljak. Az első hetekben-hónapokban csak leültem kisebb cégekkel, amelyek a mesterséges intelligenciával és hasonlókkal foglalkoznak, befektettem, és így sok mindent meg tudtam figyelni. Ekkor keresett meg a Microsoft.

Híre ment, hogy ezen a területen is érdeklődik?

Nem kellett hozzá hír, mert sok emberrel találkoztam, nagyon sok kávézásom volt ebben az időszakban. Amikor megkeresett a Microsoft, rájöttem, hogy ez tényleg jó hely lenne arra is, hogy közelről tanulhassak sok új technológiáról, amely most egyszerre jelenik, praktikus lesz és nem sci-fi. Egy hónap után azt kell mondanom, hogy nem csalódtam.

Hogy érzi magát az új szerepkörben, mit lehet hozzátenni a korábban, a telekommunikációs szektorban megszerzett tapasztalataiból a mostani feladatokhoz?

Az volt a tapasztalatom, hogy az igazi sztori most a technológiában az átalakulás. Mindenki agilis, mindenki jól akarja hasznosítani az új technológiákat. A Telekomnál is rájöttünk, hogy ha tényleg agilis vállalat akarunk lenni, akkor sok mindent egyszerre kell csinálni, és jól kell hasznosítani az új technológiákat.

Egyre többek előtt ismert az a tézis miszerint az adat az új olaj. Hogyan lehet hozzányúlni az óriási adathalmazokhoz, miért nőtt meg ennyire az értékük?

Van legalább fél tucat külön technológia, amely most jelenik meg. Előbb volt, amit úgy hívunk, hogy big data, ami nemcsak egy hatalmas adatbázis, hanem egyfajta elemzés. Hozzá kapcsolódik a széles sáv, mert nem lehet több számítógépet összekötni, ha nincs elég nagy és gyors kapcsolat. Most minden rendelkezésre áll. Most itt van az 5G, a széles sáv, a big data, a mesterséges intelligencia. Ez azt jelenti, hogy rengeteg a lehetőség, és mindent meg lehet csinálni a felhőben, és ezek szinte automatikusan működnek egymással. Ez egyfajta forradalom. Az a kihívásom mint Microsoft-vezér, hogy ezt elmagyarázzam, mert ezek fantasztikus dolgok, de nagyon bonyolultak. Meg kell érteni és értetni, hogy ez a fél tucat dolog miért fontos, mire jó, hogyan érnek össze egymással, mi jön ki a végén.

Milyen eszközök lehetnek a segítségére abban, hogy ezt megtegye?

Szinte minden médiát jobban kell használnunk a magyarázatra, egyszerű emberi nyelvezettel. Persze ez néha kihívás. Minden technológia körül sok a misztifikáció – a legtöbb ember, amikor elgondolkodik a mesterséges intelligencián, akkor általában a robotokra gondol, amelyek megölnek minket. Ez messze nem igaz. Nem szabad misztifikálni ennyire, és nem kell félni tőlük.

Az 5G technológiának óriási ipari fejlesztési lehetőségei vannak. Hogyan tudja mindebből a Microsoft Magyarország kivenni a részét?

Egy-két dolgot valóban tudok az 5G-ről… Igaz, hogy sokkal gyorsabb internet-hozzáférést fog jelenteni, de nem is az a lényeg. A mai 4G is elég gyors sok mindenre. Az 5G-ben sok más is benne van. A reakcióidő például sokkal gyorsabb. Az 5G az eszközök akár milliárdjait tudja kiszolgálni egyszerre, és a mai világban mindenhol szenzorok vannak, ezek rengeteg adatot produkálnak, és kommunikálniuk kell. Ezeknek be kell kerülniük egy felhőbe, utána mesterséges intelligenciával elemezni kell őket, és akkor valós időben lehet reagálni. Kicsit bonyolult ez, de ezzel foglalkozik a Microsoft, a felhő és a mesterséges intelligencia ma a cég fő üzleti területe.

A Microsoftnak feladata továbbra is a hátteret, bizonyos szoftvermegoldásokat biztosítani?

Igen. Kell az 5G, hogy ezek a szenzorok értelmes dolgokat tudjanak csinálni. Akkor lesz értelme egy önvezető autónak, ha nem csak egy lesz egy városban. Mindegyik autónak egy időben kell reagálnia egymásra intelligensen. ehhez minden elem kell: az 5G, a mesterséges intelligencia, a felhő.

Milyen lehet a Microsoft szerepe, befolyása a következő években?

Egyre inkább úgy látjuk, hogy a fő üzleti irányunk a felhő. Már nem a dobozos szoftver, ahogy sokan ismernek minket. A felhő hosszú távon sokkal jobb és olcsóbb megoldás az embereknek és a cégeknek is.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor