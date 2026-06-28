ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 28. vasárnap Irén, Levente
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Happy young girl enjoys view of old town (medieval Ragusa) and Dalmatian Coast of Adriatic Sea in Dubrovnik. Blue sea with white yachts, beautiful landscape, aerial view, Dubrovnik, Croatia
Nyitókép: Getty Images

A Balaton vagy az Adria olcsóbb? – Jöjjenek a részletes számok!

Infostart / InfoRádió

Az ⁠Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzése szerint – azonos fogyasztási szokások mellett – idén nyáron is a Balaton a kedvezőbb árú választás az Adriához képest egy magyar család számára. Bár a forint euróval szembeni erősödése mérsékelte a horvátországi utazás költségeit. Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője segít az eligazodásban.

Az Oeconomus azt vizsgálta meg, hogy egy négytagú család ötnapos nyaralása nagyjából azonos feltételek mellett a Balatonnál vagy az Adrián drágább-e.

Figyelembe vették

  • a szállásköltségeket,
  • az utazást,
  • az étkezést,
  • a bolti bevásárlást,
  • a strandolást és
  • a forint-euró árfolyamot.

Kutatásuk nem reprezentatív, és csak közelítő értéket nyújt, de a Balaton továbbra is olcsóbb az Adriánál, főleg, ha a család szállodában vagy egy középkategóriás apartmanban száll meg; viszont a tengerparti strandok mind ingyenesek, szemben a balatoni strandokkal, ez csökkenti a különbséget a forint-euró árfolyamhoz hasonlóan.

Amit nehéz számszerűsíteni, az az élmény, ami Erdélyi Dóra szerint is egészen más az Adrián és a Balatonnál.

Ami a pénzt illeti, három lehetőséggel számoltak egy négytagú család ötnapos nyaralása esetén:

  1. apartman, bolti bevásárlásos étkezés, három nap strandolás, napi egy fagyi. Füreden, Siófokon 400 ezer forintból kijön egy ilyen nyaralás, Zárában (Zadar) 600 ezer forintnyi pénzből jön ki a legolcsóbb verzió
  2. köztes kategória: apartman a vízpart közelében, négy nap strand, két éttermi étkezés, fagyi. A Balatonnál 600 ezer forint, Zárában 850 ezer forintnyi pénz
  3. szállodai elhelyezés félpanzióval, éttermezéssel: a Balatonnál 940 ezer forint, Zárában 1,4 millió forint.

Ami az utazást magát illeti, nyilvánvalóan drágább eljutni egy horvát nyaralóhelyre, mint a Balatonhoz, de az Oeconomusnál arra is figyelmeztetnek, hogy a horvát infláció jelenleg sokkal magasabb a magyarnál, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a balatoni nyaralás ára ennyivel olcsóbb maradt a horváthoz képest tavaly óta.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    A Balaton vagy az Adria olcsóbb? – Jöjjenek a részletes számok!

horvátország

balaton

adria

erdélyi dóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Balaton vagy az Adria olcsóbb? – Jöjjenek a részletes számok!

A Balaton vagy az Adria olcsóbb? – Jöjjenek a részletes számok!
Az ⁠Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzése szerint – azonos fogyasztási szokások mellett – idén nyáron is a Balaton a kedvezőbb árú választás az Adriához képest egy magyar család számára. Bár a forint euróval szembeni erősödése mérsékelte a horvátországi utazás költségeit. Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője segít az eligazodásban.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véres harcok a fronton: az oroszok elfoglaltak egy települést, Ukrajna mélyen az ellenséges területen vágott vissza

Véres harcok a fronton: az oroszok elfoglaltak egy települést, Ukrajna mélyen az ellenséges területen vágott vissza

Az orosz-ukrán háborúban tovább fokozódnak a kölcsönös légicsapások, az orosz erők ukrán energetikai létesítményeket vesznek célba, Ukrajna pedig egyre mélyebben mér csapásokat az oroszországi hadi- és olajipari infrastruktúrára. Az orosz erők egy település elfoglalásáról jelentettek szombaton. Az orosz-ukrán háborúról vasárnap ebben a cikkünkban számolunk be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új autót vennél? Ezt a rangsort érdemes megnézned vásárlás előtt: súlyos költségektől kímélhet meg

Új autót vennél? Ezt a rangsort érdemes megnézned vásárlás előtt: súlyos költségektől kímélhet meg

A Lexus ismét az első helyen végzett a legmegbízhatóbb autómárkák rangsorában.

BBC
Business Sport Travel Science
Two boys rescued from Venezuela earthquake rubble after days of being trapped

Two boys rescued from Venezuela earthquake rubble after days of being trapped

Rescuers spent six hours carefully digging to reach one of the boys, as many residents continue searching through the rubble by hand, still waiting for heavy machinery to arrive.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 28. 13:08
Holnaptól más tudattal léphet be az Auchanba
2026. június 28. 13:07
Kutatás: az elmúlt 15 évben nálunk emelkedtek a legnagyobb mértékben a lakásárak az EU-ban
×
×