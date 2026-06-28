A Balaton vagy az Adria olcsóbb? – Jöjjenek a részletes számok!

Az Oeconomus azt vizsgálta meg, hogy egy négytagú család ötnapos nyaralása nagyjából azonos feltételek mellett a Balatonnál vagy az Adrián drágább-e.

Figyelembe vették

a szállásköltségeket,

az utazást,

az étkezést,

a bolti bevásárlást,

a strandolást és

a forint-euró árfolyamot.

Kutatásuk nem reprezentatív, és csak közelítő értéket nyújt, de a Balaton továbbra is olcsóbb az Adriánál, főleg, ha a család szállodában vagy egy középkategóriás apartmanban száll meg; viszont a tengerparti strandok mind ingyenesek, szemben a balatoni strandokkal, ez csökkenti a különbséget a forint-euró árfolyamhoz hasonlóan.

Amit nehéz számszerűsíteni, az az élmény, ami Erdélyi Dóra szerint is egészen más az Adrián és a Balatonnál.

Ami a pénzt illeti, három lehetőséggel számoltak egy négytagú család ötnapos nyaralása esetén:

apartman, bolti bevásárlásos étkezés, három nap strandolás, napi egy fagyi. Füreden, Siófokon 400 ezer forintból kijön egy ilyen nyaralás, Zárában (Zadar) 600 ezer forintnyi pénzből jön ki a legolcsóbb verzió köztes kategória: apartman a vízpart közelében, négy nap strand, két éttermi étkezés, fagyi. A Balatonnál 600 ezer forint, Zárában 850 ezer forintnyi pénz szállodai elhelyezés félpanzióval, éttermezéssel: a Balatonnál 940 ezer forint, Zárában 1,4 millió forint.

Ami az utazást magát illeti, nyilvánvalóan drágább eljutni egy horvát nyaralóhelyre, mint a Balatonhoz, de az Oeconomusnál arra is figyelmeztetnek, hogy a horvát infláció jelenleg sokkal magasabb a magyarnál, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a balatoni nyaralás ára ennyivel olcsóbb maradt a horváthoz képest tavaly óta.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.