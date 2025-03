Palkovics László: mondjuk el az embereknek, hogy a mesterséges intelligencia egy jó dolog!

A mesterséges intelligencia használatáról, jelenéről és a jövőbeli tervekről egyeztetett Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztossal. A találkozón az Óbudai Egyetem dékánjaival és innovációért felelős rektorhelyettesével közösen három kiemelt területet vitattak meg: oktatás, kutatás-fejlesztés, valamint társadalmasítás.

A kormánybiztos az InfoRádióban elmondta, azzal, hogy ezt a posztot létrehozta a kormány, deklarálta azt, hogy a mesterséges intelligencia egy soha nem látott technológiai változást jelent, amely az élet minden részére hatással van. Palkovics László kiemelte, a mesterséges intelligencia a magyar versenyképességet is nagyban tudja segíteni, mert az ipar fontos alkotóeleme a robotizáció, de a kkv-knak is kínál olyan megoldásokat ez a technológia, amely még versenyképesebbekké teszi őket.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy sokan foglalkoznak most ezzel a kérdéskörrel, ezért is tárgyal az egyetemekkel, ezek sorában szerepelt az Óbudai Egyetem is mint Magyarország egyik feltörekvő és vezető műszaki, gazdasági egyeteme.

Palkovics László a legnagyobb kihívásnak a mesterséges intelligencia megismertetését, a társadalmi vélemény megváltoztatását tartja. Egy tavalyi tanulmány ugyanis azt mutatta ki, hogy részben az állampolgárok, részben pedig a cégvezetők körében is van egyfajta félelem, amely távolt tartja őket. a mesterséges intelligencia alkalmazásától. Ilyen félelem, hogy ezt az eszközt nem megfelelő célra használják, az emberek átverésére. "Ez egy természetes félelem, a jogszabály-alkalmazónak a feladata, hogy ezek ne történhessenek meg, vagy ha megtörténnek, akkor legyen következményük" – mondta a kormánybiztos.

Palkovics László ezért az egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy megtudják az emberek, hogy "a mesterséges intelligencia jó dolog", mert olyan lehetőségeket kínál, amit más technológiák nem, csak "megfelelően, felelősséggel kell alkalmazni". Azt is felidézte, hogy már a 2020-ban elfogadott a mesterséges intelligenciára vonatkozó stratégia is tartalmazta ezt, készítettek is egy oktatóvideót, amelyet már négymillióan néztek meg a YouTube-on, és százezer ember kapott bizonyítványt, hogy elvégezte az ehhez kötődő képzést. A kormánybiztos jelezte, már készül az újabb ilyen oktatási anyag, amely részben az érdeklődőknek, részben specifikus társadalmi, gazdasági csoportoknak próbálja meg elmondani, hogy mit is jelent a mesterséges intelligencia.

A kormány az MI-technológiák fejlesztését és alkalmazását több eszközzel is tudja segíteni a magyar gazdaságban, az ezzel foglalkozó kutatás-fejlesztési, innovációs projektek közvetlenül is támogatni lehet részben az innovációs, részben egyéb gazdaságfejlesztési forrásokból, de Palkovics László szerint szintén segítség lehet az adatokhoz a könnyebb hozzáférés biztosítása, és az is megoldás lehet, ha a Magyarországon beruházó cégek állami támogatását olyan feltételekhez kötik, hogy az érintett cégnek mesterséges intelligenciát kell alkalmaznia a gyárában vagy az üzleti tevékenységében.