A személyi kölcsönök kamatát nézve még várat magára az átütő változás

Az önkéntes kamatplafon-megállapodás tavaly októberben indult, és a lakossági lakáscélú hitelszerződések esetében 8,5 százalékban, az új vállalati hitelek esetében pedig 12 százalékban határozta meg a THM-ek felső határát. Idén januártól még tovább csökkent a THM-plafon: új lakáscélú hitelek esetén 7,3 százalékra, új vállalati hiteleknél 9,9 százalékra. A megállapodásból a személyi kölcsönök teljesen kimaradtak, ezért ezek kamatai alig mozdultak el a bejelentést követő hónapokban.

A magas kamatszint ellenére a közelmúltban is volt kereslet a személyi kölcsönökre: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint idén novemberben 46,2 milliárd, decemberben pedig 41,4 milliárd forintnyi személyi hitelt helyeztek ki a bankok.

Az egyes bankok ajánlatait közelebbről megnézve azt látjuk, hogy az infláció csökkenése ellenére alig változott a személyi kölcsönök kamata: a Cetelem Banknál például csak a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel kamata csökkent 2023 második felében és idén januárban. Több nagy banknál (OTP, Erste) az elmúlt hónapokban csak óvatos csökkenéseket láthattunk. Éves viszonylatban jelentős esést a Cofidisnél tapasztalhatunk, tavaly február óta (hitelterméktől és összegtől függően) mintegy 2-3 százalékkal csökkent a személyi kölcsöneik kamata (ma 15 százalék körüli THM-mel igényelhető).

Egyes bankoknál ezzel szemben az infláció csúcsa óta nem változtak a kamatok: a K&H “sima” személyi kölcsönéhez utoljára 2022 októberében nyúltak hozzá, akkor emelték a THM-et. Hasonló dinamikát látunk a Magnet Banknál, ahol tavaly márciusban volt az utolsó kamatváltozás, egy emelés.

A személyihitel-kamatokkal kapcsolatban ugyanakkor gyakori a kölcsönök sávos kamatozása, vagyis a különböző kedvezmények és az ügyfélminősítés jelentősen befolyásolhatják, hány százalékot kell valóban fizetnünk havonta.

A kedvezmények fontosságára jó példa a Raiffeisen személyi kölcsöne: ahogy a bank hirdetményéből kiderül, a kölcsön THM-je 14,8 és 22,5 százalék is lehet, attól függően, hogy kamatkedvezményes, azaz aktív számlahasználatra és a jövedelem összegére nyújtott kedvezményt vesznek figyelembe. A banki kamatkedvezmény (nem összetévesztendő a kamattámogatással, azaz a CSOK Plusz, Babaváró és más kamattámogatott hitelekre nyújtott állami támogatással) azt jelenti, hogy valamilyen feltétel teljesítése esetén a bank enged a kölcsön standard ügyleti kamatából.

Egyes pénzintézetek vonzóbb feltételekkel kínálnak hitelt például azoknak, akiknek már van folyószámlájuk, különösen, ha régi ügyfelek. További kedvezményekkel járhat, ha a banknál nyitott folyószámlára kapjuk a jövedelmünket, vagy ha a folyószámlanyitás után igénybe veszünk más szolgáltatásokat, például csoportos beszedési megbízásokat. A jövedelemre kapható kamatkedvezményt annak havi összege nagyban befolyásolja, vagyis a gyakorlatban a magasabb jövedelemmel rendelkezők nagyobb kedvezményhez juthatnak. Kedvezményt kaphatunk esetenként a banknál kötött biztosítás után is. Gyakori a partneri kamatkedvezmény is: ilyenkor a hitelközvetítő partnereken keresztül igényelt hiteleket adják jobb feltételekkel. Nagymértékben befolyásolják még a THM-et az összegsávok. A felvenni kívánt kölcsönösszeget sávoknak nevezett intervallumokba sorolják, minél magasabb összegről van szó, annál kisebb THM-re számíthatunk. Az elmúlt időszakokban a bankok sokszor nem minden sávban, csak bizonyos összeghatárok között változtattak a kamatokon.

Már 15 millió forint is felvehető

A bankok többsége 8 vagy 10 millió forintos felső összeghatárig nyújt személyi kölcsönt. A legmagasabb Magyarországon eddig az Erste és az UniCredit Bank 12 milliós kerete volt, idén februártól azonban a CIB Banknál már 15 millió forint is felvehető személyi kölcsönként.

A CIB Bankban februárban az ügyfélminősítő rendszer is átalakult. A bank 4 kategóriába sorolja a hitelt igénylő ügyfeleket, minél kedvezőbb az ügyfélminősítés, annál alacsonyabb kamattal juthatunk személyi kölcsönhöz, 11,29 -16,9 százalék között szóródnak az éves kamatlábak.

Az ügyfélminősítésen túl a hitelösszegtől is függ a kölcsön kamata. Az új 15 milliós hitel kamata ugyanakkor nem alacsonyabb, mint a korábbi legnagyobb megengedett összeg éves kamatlába. A sávhatárokat ugyanis az alábbiakban határozták meg: 3 millió alatti, 3 és 7 millió közötti, valamint 7 millió feletti kölcsönösszegek. A 15 milliós összeg is tehát a 7 millió feletti sávra jellemző 11,29 százalékos kamattal igényelhető, ami most egyébként az egyik legkedvezőbb ajánlat a személyi kölcsönök között. Persze ennek eléréséhez jogosultnak kell lenni több kedvezményre is.

A kamatkedvezményen felül sok bank további kedvezményeket, akciókat is kínál, amelyekkel szintén spórolhatunk. Ilyen lehet például a díjmentes előtörlesztés: ha tervezzük, hogy még a futamidő lejárta előtt törlesztenénk a hitelünket, érdemes ilyen kedvezménnyel ellátott hitelt választani, hiszen ezzel egyrészt hosszú periódusok kamatait megúszhatjuk, másrészt pedig előtörlesztési díjat sem kell fizetnünk érte.

Mennyi a havi törlesztője 15 millió forint személyi hitelnek?

A CIB-től akár 15 millió forintos összegben is igényelhető Előrelépő Személyi kölcsön kamata 7 millió forint hitelösszeg felett akár 11,29 százalék is lehet, ami fix, tehát a futamidő alatt sem a kamat, sem a törlesztő összege nem módosulhat. A választható maximum, azaz 8 éves futamidőre kalkulálva, ez a kölcsön 239 ezer forint havi törlesztőt jelent, összességében pedig 22,96 millió forintot kell a banknak visszafizetni.

Online kalkulátor segítségével egyébként bármikor könnyen ki lehet számolni az egyes hitelösszegekhez tartozó törlesztőket, a futamidő módosításával meg lehet nézni többféle opciót is a havi részletekre. Célszerű is összehasonlítani a konstrukciókat, mert nem feltétlenül a számlavezető bank adja a legjobb ajánlatot és több pénzintézet számlanyitás nélkül is nyújt személyi kölcsönt, ami szintén kiderül a legfrissebb banki hirdetményekből dolgozó kalkulátorból. A hitelközvetítőn keresztül igényelt hitelekre pedig még további kedvezményeket is nyújtanak a bankok.