Megszólalt az Erste Bank arról, hogy kiszáll belőle az állam

A tavalyi azonos időszakhoz képest 67,4 milliárd forintról 150,4 milliárd forintra nőtt az idei első 9 hónapban az Erste Bank Hungary Zrt. működési eredménye - közölte a társaság. Az adózás utáni nyereség 89,9 milliárd forint lett, míg 2022 első kilenc hónapját 18,4 milliárd forint profittal zárta a bank.

A nemzetközi könyvviteli szabványok (IFRS) szerinti kimutatás alapján a működési bevételek is jelentős mértékben, több mint 56 százalékkal nőttek. A díj- és jutalékbevételek majdnem 11 százalékkal emelkedtek, a támogatott hitelek átértékelődése tavaly 28,3 milliárd forinttal csökkentette, idén viszont 30,6 milliárd forinttal növelte a működési bevételeket.

A nyereségnövekedést részben egyszeri tételekkel magyarázták, a Sberbankhoz kapcsolódó 7,9 milliárd forintos OBA-befizetés (Országos Betétbiztosítási Alap) ugyanis tavaly emelte, míg idén a visszatérítés révén mérsékelte a költségeket. A működéssel kapcsolatos kiadások elsősorban ennek köszönhetően 2,5 százalékkal csökkentek - közölték.

Az ügyfélhitelek és kötvények állománya szeptember végén 5,8 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az új finanszírozás volumene ugyanakkor 45 százalékkal elmaradt 2022 első kilenc hónapjának teljesítményétől.

A teljes lakossági hitelállomány 5 százalékkal nőtt,

Az új lakáshitelek folyósítása 54 százalékkal alacsonyabb, mint egy éve, a fogyasztási típusú hitelek kihelyezése 13 százalékkal, ezen belül a személyi kölcsönök iránt 5 százalékkal, a Babaváró hitel iránt 34 százalékkal mérséklődött a kereslet.

Jövőre élénkül a lakáshitelpiac

Októberben jelentős élénkülés tapasztalható a lakossági hitelezési piacon. Az Erste októberben az előző hónaphoz képest 10 százalékkal növelte az új lakossági hitelkihelyezéseit, és mind a jelzáloghiteleket, mind pedig a Babavárót tekintve az év legjobb hónapját zárta, és reméli, hogy ez az új hiteleknél is vissza fog köszönni - mondta el az InfoRádióban Jelsatiy Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. Közlése szerint a lakáshitelezés fellendítésén már a mostani csok-bejelentés is segített, de jövőre kifejezett élénkülésre számítanak, amelyet a különféle állami programokon kívül a kamatcsökkentés is segíteni fog. Mindezt a lakásárak korrekciója mellett a bérleti díjak növekedése is támogatja.

A kormány által 2024-re kitűzött 4 százalékos gazdasági növekedést megugorhatónak tartják, és mindent meg is tesznek ennek eléréséért, mert abból a bankoknak is haszna lesz.