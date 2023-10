Baja van az OECD-nek Magyarországgal, és jelentős változtatásokat javasol

A forgalomalapú ágazati különadók csökkentését, valamint a telefonhívásokra és az SMS-ekre kivetett távközlési adó fokozatos kivezetését javasolja a magyar döntéshozóknak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet most közzétett jelentése. Ebben több más mellett azt is megállapítja az OECD, hogy Magyarországon gyenge a piaci verseny, alacsony a termelékenység, kevés a bölcsődei férőhely és magas az időskori szegénység kockázata. Felhívják a figyelmet arra is, hogy növelni kell a helyi vasúthálózat és az alacsonyabb rendű utak fejlesztésére fordítandó forrásokat.

"Számos intézkedést javasol az OECD Magyarország számára, alapvetően azért kellene végrehajtani ezeket a lépéseket, hogy az ország versenyképesebb legyen a nyugat-európai országokkal, növekedjen a hatékonysága, a termelékenysége, a gazdasági növekedés, felzárkózás egy jobb pályára tudjon állni, ennek a legfontosabb adata a termelékenység alakulása" – mondta Hornyák József, a Portfolio elemzője az InfoRádióban, és magyarázatként hozzátette:

a magyarországi termelékenység nagyon alacsony, jelentősen elmarad az OECD-országok átlagától,

és nagyjából feleakkora, mint a legjobb öt OECD-országban.

"Azt állapítják meg, hogy a nagy, nemzetközi, tőkeerős vállalatok nagyon erősek és jó termelékenységet értek el Magyarországon, ugyanakkor kettősség jellemzi az országot: tőkeszegény, alacsony termelékenységű és kis beruházási tevékenységgel jellemezhető, hazai piacra összpontosító kkv-k jellemzik az országot, nagyon komoly fordulatra van szükség az OECD szerint" – ecsetelte Hornyák József.

Nagyon fontos megállapítás, hogy a digitális átállás terén is sok a tennivaló.

"Magyarország a lemaradók közé tartozik,

csak egy példa: a cégek alig több mint 60 százalékának van honlapja, az OECD-országok átlagában ez 80 százalék. Ez azért is fontos, mert a mai világban amelyik cégnek nincs honlapja, az gyakorlatilag nem is létezik" – mondta.

Az OECD kritikákat fogalmaz meg az ellátásokkal, a bölcsődei férőhelyekkel és a nyugdíjasok helyzetével kapcsolatban is.

"Rugalmasabb nyugdíjrendszert és korhatárt javasolnak, és manapság nem hagyható ki a zöld átállás, a klímavédelem, a megújuló energiaforrások használata, az OECD e területeken is lemaradást tapasztal" – húzta alá Hornyák József.

A hazai piaci versenyről is megvan az OECD véleménye: versenyt ösztönző szabályozás bevezetését tartja szükségesnek.

"Hiszen úgy látja, hogy

Magyarországon sokat romlott a piaci verseny,

és nagyon sok alacsony termelékenységű cég aránytalanul nagy piaci részesedést szerzett az elmúlt időszakban."

Az OECD szerint csökkenteni kellene a forgalmi alapú ágazati különadókat is, ezek ugyanis akadályozzák a termelékenyebb cégeket. Ezenkívül fokozni kell a korrupcióellenes intézkedéseket, és a GVH tekintetében is komoly reformokat lát szükségesnek az OECD, "jobban kell figyelni a cégek közötti összejátszásra, hatékonyabb vizsgálatokra van szükség".