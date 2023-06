30 ezerért is nehezen akad szakács a Balatonnál, de van, ahol nem tudtak árat emelni

Vannak olyan vendéglátósok, akik már néhány héttel ezelőtt hétvégente is nyitva voltak, sokan azonban június első hétvégéjén kezdték meg az idei szezont a Balatonnál.

A Sonline.hu-nak elsőként nyilatkozó egyik lellei vállalkozó utóbbiak táborát erősíti. „Azt hallottam a szállásadóktól, hogy nagyon nagy a foglaltság a településen, ezért is állunk pozitívan az idei nyárhoz is” – fogalmazott a férfi, megjegyezve, hogy szinte semmit nem emeltek a tavalyi tarifákon.

A lap érdeklődésére azt is elmondta, hogy könnyen talált munkaerőt a szezonra, több egyetemista és főiskolás fiatal is visszajár hozzájuk dolgozni, és a családot is bevonják a feladatokba. A lellei Napfénystrandról egy kollégája szintén úgy nyilatkozott, hogy a többi vendéglátóhellyel közösen összefésülték az árakat; nem „szálltak el”, szinte tavalyi díjakon dolgoznak, függetlenül attól, hogy sok minden drágult.

Az egyik balatonboglári vállalkozó – aki már az áprilisi hétvégéken is kinyitotta a kikötő mellett található büféjét – arról számolt be, hogy bő másfél hete naponta várja a vendégeket. Az üzletember a szezont illetően bizakodó, a munkaerővel kapcsoltban viszont már kevésbé. „Pultosból nagyon sok a jelentkező, de aki egy-két nyelvet beszélne, abból nagyon kevés van” – emelte ki. Problémaként említette, hogy nem igazán akad környékbeli jelentkező, ezért szállást is muszáj biztosítaniuk. Szakképzett szakácsra nagy szükségük lenne.

A napi 10-12 órás munkáért nettó 30 ezer forintot kínálnak, a túlórát pedig plusz pénzt fizetnek, de így sincsen megfelelő jelentkező.

Az Infostartnak nemrégiben egy Balatonalmádiban található cukrászda szakmai munkájáért felelős vezetője úgy nyilatkozott, abszolút megéri balatoni fagyizóban dolgozni. A fizetéseket illetően konkrét számokat ugyan nem említett, de mint fogalmazott, jobb a bérezés, mint egy diszkont élelmiszer-áruházban. „Azonban mosolygok, amikor 800 ezer forintos balatoni fizetésekről ír a sajtó” – jegyezte meg.

A Balatoni Turizmus Szövetség előzetes adatai szerint jó hónapokra számítanak a vendéglátósok.