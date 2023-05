Kamatstop: időhatár nélküli hosszabbította meg a kormány

A kormány döntött a június 30-ig érvényben lévő kamatstopok jövőjéről – jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Kormányinfón arról is beszélt, hogy a cél továbbra is az, hogy a magas inflációs és kamatkörnyezetben megőrizzék a háztartások és a kis- és közepes vállalkozások pénzügyi stabilitását.

Az eddig határozott idejű kamatstopot most határidő nélkül hosszabbította meg a kormány, a miniszter úgy fogalmazott, hogy akkor kerül ismét napirendre, ha a jegybanki alapkamat 10 százalék alá csökken, ehhez pedig az kell, hogy az infláció mértéke – jelenleg 24 százalék – egy számjegyűre mérséklődjön. Gulyás Gergely hozzátette, a kormány továbbra is úgy számol, hogy ez az év végére következhet be.

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy a kamatstopot a lakossági hitelek esetében 2022 januárjában, a vállalkozások esetében 2022 novemberben vezették be. Ez az intézkedés 350 ezer családot véd meg a terhek emelkedésétől, az érintett hitelállomány 1360 milliárd forint, és eddig 140 milliárd forint felár terhét vette le a háztartások válláról. Gulyás Gergely szerint a kamatstop nélkül lennének olyan hitelek, amelyeknek a törlesztőrészletek akár hatvan százalékkal is emelkednének.

A vállalkozások közül 28 500 mentesül a magas alapkamat jelentette tehertől, a kamatstop alá tartozó hitelállomány 1000 milliárd forintot tesz ki, és eddig 80-85 milliárd forintnyi a megtakarítás.

A kamatstop meghosszabbítása téma volt az elmúlt napokban is, mert Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet közgyűlésén úgy fogalmazott, hogy reméli, "a teljesen értelmetlen kamatsapka kivezetésre kerül", sőt korábban teljesen érthetetlennek nevezte a beavatkozást, amely szerinte nehéz helyzetbe hozza a bankszektort.

A bankvezért felvetésére Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az éves parlamenti meghallgatása után úgy nyilatkozott, a kamatstopnak köszönhető, hogy sem a vállalati, sem a lakossági oldalon nem növekednek jelentősen a nem teljesítő hitelek.

"Tehát Csányi Sándor örüljön a kamatstopnak, ennek hiányában sokkal rosszabb lenne a helyzet. A hitelek dinamikájában van lassulás: az új hitelszerződésekben az első negyedévben jelentős a visszaesés. Pontosan ezért reagált ilyen gyorsan a kormány, mert három hónap után meg szeretné fordítani ezt a negatív tendenciát" – mondta akkor a miniszter.

Az érintett hitelek

A kamatstop azt jelenti a jelenlegi szabályok szerint, hogy a 2022. január 1-jétől 2023. június 30-ig az alkalmazott referencia-kamatláb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb. A kamatstop alkalmazását követően a bank a szerződés szerinti kamattal számolja a törlesztőrészletet.

A kamatstop rendelet

a 3 és 12 havi BUBOR-hoz,

a 3 havi EURIBOR-hoz, valamint

az Államadósság Kezelő Központ által közzétett hozam alapján árazott 1 éves kamatperiódusú kamattámogatott,

2022. november 1-jétől a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú, nem kamattámogatott

kölcsönökre vonatkozik, ha a kölcsönnek az érintett időszakban kamatfordulója volt vagy lesz.

Nyitókép: marchmeena29/Getty Images