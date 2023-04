Kitárult Magyország kétszázmillió kínai előtt

A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint 2023 januárjában a kínai kormány ‒ a pandémia óta elsőként ‒ az Európai Unió tagállamai közül hazánkba engedélyezte a kínai utazási irodáknak, hogy csoportos turistavízummal társasutakat szervezzenek. A most nyitó kínai piacon millió turista várja, hogy útnak indulhasson. A kínai utaztatók 8-10 napos, csak magyarországi helyszíneket kínáló túraajánlatai révén hamarosan akár megtöbbszöröződhet a vendégforgalom a világ egyik legjelentősebb küldőországából.

Közel 200 millió kiutazójával Kína a világ egyik legnagyobb küldőpiaca, ezért kiemelten fontos a magyar turizmus számára is – teszi hozzá a MTÜ, emlékeztetve, hogy 2015 és 2019 között a kínai vendégek száma hazánkban 122 százalékkal, vendégéjszakáik száma pedig 105 százalékkal nőtt. Az ázsiai ország 2019-ben Budapest 9. legfontosabb küldőpiaca volt a vendégéjszakák száma alapján, az összes kínai vendégforgalom háromnegyedét a magyar fővárosban regisztrálták.

Korábban a szervezett kínai turisták európai körútjuk során érintették hazánkat, jellemzően egy, legfeljebb két éjszakát töltöttek nálunk. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint a tavalyi évben egyénileg érkezett 24 ezer kínai vendég összesen 107 ezer vendégéjszakát töltött nálunk, átlagos tartózkodási idejük viszont a más küldőpiacokról hozzánk érkező turistákéhoz képest lényegesen hosszabb volt. Budapest Airport/Baranyi Róbert

Mint olvasható, az MTÜ kínai közösségi médiacsatornákon a járvány időszakában is mindvégig fenntartotta jelenlétét az ázsiai országban. Az újra nyitás óta pedig aktívan ösztönözte az utazásszervező irodákat, hogy csoportjaik hosszabb utazáson, Budapest mellett Magyarország más tájait is ismerjék meg. Az ügynökség szakmai segítségével így olyan új vidéki desztinációk is helyet kaptak az immáron 8-10 naposra bővült kínai utazási csomagokban, mint a Pécs-Villány turisztikai térség, Eger, Balaton és Hévíz, Debrecen és környéke, vagy Pannonhalma. Az NTAK adatokból látszik, hogy a nyitás bejelentése óta máris mintegy 36 ezer vendégéjszakányi kínai foglalás érkezett erre az évre, és a vidéki előfoglalások például megháromszorozódtak tavaly ilyenkorhoz képest – teszik hozzá.

„A hosszabb, csak hazánkat érintő kínai szervezett utaknak, a csunkingi és sanghaji közvetlen járatoknak köszönhetően hatalmas lendületet kaphat a beutazóturizmus az egyik legfontosabb távoli küldőpiacunkról. A múlt heti géppel még csak egyéni vízummal érkezőket köszönthettünk, azonban nagy öröm, hogy a mai nap már az első hivatalos kínai csoportos turistavízummal rendelkezők is megérkeztek. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégforgalom 2019 után ismét rekord eredményekkel zárjon” – hangsúlyozta az első, közvetlen járattal, kizárólag magyarországi körtúrára érkező kínai turistacsoport fogadása kapcsán Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese. Budapest Airport/Baranyi Róbert

A növekvő keresletet a kínálati oldal frissülése is ösztönzi. Az elmúlt évek fejlesztéseinek – a korszerű szálláshelyeknek, megújult váraknak, kastélyoknak, egyéb attrakcióknak – köszönhetően még versenyképesebbé vált a hazai turisztikai infrastruktúra. Ez pedig jól illeszkedik a pandémia óta megváltozott kínai utazói szokásokhoz. Vonzóbbnak találják ugyanis az új, felfedezésre vagy újra felfedezésre váró úti célokat, melyeket kisebb csoportokban látogatnak. A Kínából érkező turisták fogékonyabbak a helyi, különleges élményekre, autentikus kultúrák megismerésére, ezekre pedig többet is hajlandóak áldozni – zárul az MTÜ közleménye.

Nyitókép: Budapest Airport/Baranyi Róbert