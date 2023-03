Komoly összeget spórolhat a repjegyen, de Bécsből kell indulnia

Aki maga szervezi az utazásait távolabbi desztinációk irányába, az időről időre biztosan feltéved repjegyár-összehasonlító oldalakra, keresve a jóáras jegyeket. Magyarország szerencsés földrajzi helyzete révén két másik főváros is belátható közelségben van, így érdemes olykor megnézni, honnan a legolcsóbb. A Pénzcentrum számos ajánlatot szemezett végig (a Skyscanner keresőt használva) 2023. júliusára, az utazási főszezonra, arra jutva, hogy szinte nincs olyan desztináció, ami ne lenne olcsóbb Bécsből megközelítve, mint Budapestről.

Mint olvasható, 21-ből 18 olasz városba kevesebbért juthatunk el júliusban Bécsből, mint Budapestről. Velencébe például fele annyiért, és nagy általánosságban Spanyolország legtöbb városába eljutni is olcsóbb. De aki Londonba, Párizsba vagy Tel-Avivba menne, az is jobban jár, ha az osztrák fővárosból indul. Arra is felhívják a figyelmet – összehasonlító grafikonokon is szemléltetve –, hogy nem pár ezer forintról van szó, mint korábban, hanem 10-15, de akár 30 ezer forinttal olcsóbb jegy is kifogható az osztrák fővárosból induló járatokra.

Igen ám, de…

Aki végül úgy dönt, hogy Budapest helyett Bécsből indul, annak viszont számolnia kell a kijutás költségével, ami Sopronból némileg olcsóbb lesz, mint például Debrecenből. Budapest–Bécs között a legolcsóbb vonatjegy 13 euró, de mivel haza is kell jönni, így összesen 26 euró egy fő részére. Arról nem is beszélve, hogy Schwechat reptere nem épp a Hauptbahnhof mellett van, így még a taxi (kb. 30 euró), vagy a tömegközlekedés (újabb 10 euró) költsége is ott van – írja a Pénzcentrum.

A Flixbus valamivel olcsóbban, 4800 forintért visz el minket egyből a reptérre, oda-vissza persze ez is majdnem 10 ezer forint, de a Bécsen belüli közlekedést így megússzuk, és egy 30 ezer forinttal olcsóbb jegyért így már érdemes lehet egy kicsit többet utazni.

