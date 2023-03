Karácsony Gergelyéknek nagy terveik vannak a Nyugatival – videó

Rövidesen átadják a Nyugati pályaudvar metrómegállót, ezzel párhuzamosan azonban rendezni kell a pályaudvar szomszédságában fekvő Nyugati tér helyzetét is – erről beszélt Karácsony Gergely és Terézváros polgármestere, Soproni Tamás egy péntek reggel közzétett Facebook-videóban.

Egészen 2023 januárjáig úgy tűnt, hogy a fontos közlekedési csomópont végre meg tud újulni, ugyanis 2022 márciusában Fürjes Balázs – akkor még Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár – bejelentette: a brit Grimshaw Architects nyerte az új Nyugati pályaudvar tervpályázatát.

A Telex emlékeztet, hogy idén januárban azonban a kormány – Lázár János építési és közlekedési miniszter javaslatára – felmondta a továbbtervezésre már elnyert uniós támogatási szerződést, így a tervezés nem folytatódik, a felüljáró is megmarad.

Karácsony Gergely és Soproni Tamás emiatt csalódottságának adott hangot a videóban, és azt mondták, továbbra sem mondanak le arról, hogy a Nyugati tér és a Puczi Béla tér megújuljon, hogy az egy élhető, zöld találkozási hely lehessen. Ehhez viszont javaslatuk szerint

el kellene bontani a felüljárót, és

a villamosokat össze kellene kötni úgy, hogy a Lehel tértől egészen a Deák térig elérjenek (pesti fonódó).

Soproni azt mondta: azt gondolják, hogy abból a Podmaniczky utca melletti MÁV-területből, amely harminc-negyven éve elhanyagoltan fekszik, zöld parkot kell csinálni, de azt is gondolják, hogy a fenti két teret is meg kell újítani, de ez a felüljáróval nem fog menni, ezért javasolják annak lebontását.

A terézvárosi polgármester arról is beszélt, hogy a munka már idén megkezdődik, mert a Nyugati téren három új gyalogátkelőhelyet is létesítenek majd, hogy akadálymentes legyen a közlekedés. Karácsony Gergely azzal zárt, hogy nem mondanak le a Nyugati térről, a metró felújítása után a metró feletti városrészt is megújítják.

Nyitókép: Karácsony Gergely/Facebook