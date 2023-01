Elemző: az élelmiszerárak legfeljebb stabilizálódnak, csökkenés nem lesz

"A mostani forinterősödés az importált élelmiszerek árára lehet elsősorban kedvező hatással, ha tartós marad, de ez várhatóan nem egyből látszik majd meg a bolti árakon" – mondta az InfoRádióban Erdélyi Dóra, az Oeconomus senior elemzője.

Kifejtette: leghamarabb a tavaszi hónapokban várható stabilizálódás az élelmiszerárakban, és ha az ársapkákat kivezeti a kormány, akkor még lehet egy egyszeri megugrás, de ezt követően rendeződhet a piaci helyzet.

Arról is beszélt, hogy a gabonatermékek világpiaci exportára jelenleg is csökken, mivel igen jó volt a déli féltekén a termés és a betakarítás. "Ez a hatás pedig kiegészülve az erősebb forinttal idővel hazánkba is begyűrűzhet. A hazai gabona- és a lisztárakban is megjelenhet a következő hónapokban" – jelentette ki Erdélyi Dóra.

Az elemző úgy véli:

a hazai infláció várhatóan januárban még kis mértékben tovább emelkedhet.

Januárban a csúcsára ér, és várhatóan február-márciusban fordul le. Erre az erősebb forint is rásegíthet, így év végére akár már egy számjegyű is lehet az infláció. Emögött több ok is áll:

nemzetközi tényezők

hazai tényezők

technikai tényezők

A hazai tényezőben a visszafogottabb belső kereslet, a hazai fogyasztás várható csökkenése számít bele, amit a magas infláció okoz. Ez rontja keresetek vásárlóértékét, és a lakosság kevesebbet tud költeni.

A rezsiköltségek emelkedése is szerepet játszik az élelmiszerárak alakulásában, ezek ugyanis szintén visszafogják a termékek iránti lakossági keresletet, ezáltal az áremelési lehetőségeket is. Erdélyi Dóra hozzátette: inkább az árnövekedés megállására lehet számítani, mint árcsökkenésre, mivel az árakat kevésbé hajlandók csökkenteni a kereskedők.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka