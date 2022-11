Feketelevessel jöhet a Magyarország számára várva várt brüsszeli bejelentés

Minden friss jel és a Portfolio háttérinformációi is arra utalnak, hogy az Európai Bizottság szerdán úgy dönt: elfogadja Magyarország 5,8 milliárd eurós helyreállítási programját, amellyel párhuzamosan úgy dönt, hogy három magyar operatív program 65-65 százalékos részét felfüggeszti.

Utóbbi azt jelenti, hogy együttesen 7,5 milliárd eurónk,

mintegy 3000 milliárd forintunk ragad be legalább jövő nyárig,

feltéve, hogy ezt a két bizottsági javaslatot változatlan formában hagyja jóvá a tagállamokat tömörítő Európai Tanács a következő hetekben.

A Portfolio arra is emlékeztet, hogy a gyakorlatban nem csak 7,5 milliárd eurónk, hanem a teljes 21,7 milliárd eurónyi felzárkóztatási keretünk, illetve a teljes helyreállítási programunk is hozzáférhetetlen marad mindaddig, amíg az előbbi esetén a 17 féle közbeszerzési és korrupcióellenes feltételt, illetve utóbbi esetén az ezeket is tartalmazó ún. 27 "szupermérföldkövet" nem teljesítjük

Sőt, ahhoz, hogy a felzárkóztatási forrásainkból pénzt tudjunk lehívni Brüsszelből, a 17 feltétel teljesítésén felül még más feltételeket is teljesíteni kell. Utóbbiak közé tartoznak az uniós alapszerződés 2. cikkében rögzített alapvető emberi jogok, illetve az Alapjogi Chartában rögzített feltételek – teszik hozzá.

A gazdasági lap részletesen kitér arra is, hogy a fent említett súlyos döntésnek, illetve következményeinek mi a pontos háttere, ami alapján jobban látható, hogy miért nem lehet egyelőre megmondani, hogy mikor jöhetnek érdemi új EU-pénzek Magyarországra. Nem utazik Budapestre Ursula von der Leyen Az utolsó pillanatig lebegtették Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök Budapestre utazását, hogy a testület által elfogadott magyar helyreállítási terv jó hírét bejelentse, mint ahogy azt mind a 26 másik uniós tagállam fővárosában megtette, de végül eldőlt, hogy nem utazik ide pr-szempontok miatt – írja a Szabad Európa az elnök szóvivőjére hivatkozva.

