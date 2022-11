Hibrid vs. elektromos: itt a legmegbízhatóbb autók listája

A Consumer Reports (CR) idén is összeállította a legmegbízhatóbb 24 autómárka listáját (lásd alább). A 300 ezer gépjármű adataiból készült független felmérés alapján a 2022-es év változatos volt sok gyártó számára, az új technológiák üldözése közben sokan lejjebb csúsztak a tavalyihoz képest – írja a VG.

Mint kiderült, az elektromos autók egyre népszerűbbek, de megbízhatóság szempontjából továbbra is a hibridek vezetnek. Ez a két listavezetőnél is látszik, a Toyota és a Lexus több ilyen modellel is rendelkezik a piacon. Ezzel szemben a kizárólag villanyautókat gyártó Tesla a 19. helyen végzett, bár tavaly az utolsó előtti volt.

„Megbízhatóság szempontjából az elektromosak nem állnak jól, sőt, a legtöbb átlag alatt teljesített”

– nyilatkozta Jake Fisher, a CR tesztelési igazgatója.

A két technológia közötti különbséget márkákon belül is észlelni lehet, az amerikai Ford például elektromos és hibrid autót is gyárt. A Mustang Mach-E gyakran hibás akkumulátorral, töltéssel vagy motorral keseríti tulajdonosa életét, hasonlóan más gyártók elektromos modelljeihez. Ezzel szemben az új Maverick egy kipróbált hibrid rendszerrel van felszerelve, amely fogyasztás szempontjából is ideális.

„Az elektromos autóké új technológia, a legtöbb gyártónak egyszerűen nincsen tapasztalata a szükséges erőátviteli rendszerek építésében” – tette hozzá Fischer.

A lap megjegyzi: az elektromos és a hibrid autók a környezettudatos vásárló számára vonzók lehetnek, de nem mindegy, hogy mi mindent kell feláldozni a csökkentett kibocsátás érdekében. Az elektromos autó még új technológia, és a kevés tapasztalattal rendelkező gyártók elkövetnek olyan hibákat, amelyeket további fejlesztéssel lehet csak kijavítani. A hibridek nagy előnye is ebben rejlik, hiszen már több mint két évtizede jelen vannak a piacon, volt idejük tanulni.

A legmegbízhatóbb 24 autómárka (pontszám és helyváltozás):

Toyota 72 pont (+2) Lexus 72 pont (-1) BMW 65 pont (+10) Mazda 65 pont (-2) Honda 62 pont (-) Audi 60 pont (+5) Subaru 59 pont (-1) Acura 57 pont (-1) Kia 54 pont (+6) Lincoln 54 pont (+14) Buick 54 pont (-7) Genesis 52 pont (+9) Hyundai 46 pont (-4) Volvo 45 pont (+2) Nissan 44 pont (-7) Ram 42 pont (+1) Cadillac 42 pont (-5) Ford 41 pont (-4) Tesla 40 pont (+4) Chevrolet 40 pont (-10) GMC 36 pont (-3) Volkswagen 31 pont (-2) Jeep 30 pont (-1) Mercedes-Benz 26 pont (-5)

Nyitókép: unsplash.com