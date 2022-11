A kötelező is jelentősen drágult, el sem hiszi, hogy mennyivel

A kgfb-kampány kezdetére mind a 12 érintett biztosító új tarifát hirdetett. A vezető online biztosításközvetítő portálnál eddig lezajlott mintegy 7000 tényleges megrendelés közel 80 százaléka azonban három biztosító: a Genertel, a Generali és a K&H termékeit érintette. Őket követi szerződésszámban a Signal és az Allianz.

„Idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amelynek fejében az ügyfél vállalja, hogy a biztosítóval történő kapcsolattartást nem postai úton, hanem elektronikusan végzi – mondta Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója. – További biztosítók alkalmazzák a tavaly elterjedt kezdeményt, amely a téli-nyári gumik használata után jár. Egyes biztosítók idén jutalmazzák azt is, ha a napi munkába járás során az autó futása nem ér el egy bizonyos mértéket (ingázók kedvezménye). Emellett új elemnek számít az a kedvezmény is, amelyet akkor kap az autós, ha megadja az autója aktuális kilométeróra-állását.”

Egyes autósok akár 40 százalék feletti díjemelkedéssel is szembesülhetnek,

míg mások enyhe díjcsökkenést tapasztalhatnak.

„Az első néhány nap kötési számai azt mutatják, hogy a bekövetkezett áremelkedés miatt az idei kampányban a vártnál aktívabbak az érintett gépjármű-tulajdonosok. Amennyiben ez a trend a kampány teljes időszakában érvényesül, év végével a személygépkocsi kategóriában összesen akár 60 ezer felett alakulhat a biztosításváltások száma” – jelzi előre a Netrisk szakembere.

Az év végi kgfb-kampányban érintett autósoknak december elsejéig van lehetőségük arra, hogy eldöntsék: jelenlegi szerződésüket folytatják a jövő évben is, vagy új biztosításra váltanak. Ennek eldöntésében fontos szerepe van a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíjnak, amit az érintetteknek november 11-ig kellett megkapniuk. Érdemes figyelni arra, hogy aki jelenlegi szerződését az e-kommunikációs kedvezmény feltételei szerint kötötte meg, már ne postai úton, hanem az általa megadott e-mail címre várja a küldeményt.

