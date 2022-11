Közös leányvállalatot alapít a Rheinmetall és a 4iG

Közös tulajdonú informatikai leányvállalatot Budapesten a német Rheinmetall és a 4iG Nyrt. – közölte a két társaság.

A Rehinmetall AG és a 4iG 2022 eleje óta működik szorosan együtt, a vállalatok technológiai és regionális erősségei, valamint közös növekedési elképzelései jelentős mértékben támogatják egymást. A Rheinmetall vezető szerepet tölt be a védelmi iparban, amelyben folyamatosan nő az informatikai kompetenciák iránti kereslet, illetve a düsseldorfi székhelyű vállalat erős szereplő a nyugat-európai piacokon – mely tényezők a 4iG számára potenciális növekedési lehetőséget biztosítanak. A 4iG ugyanakkor vezető szereplője az IT iparágnak, és erős jelenléttel rendelkezik a kelet-közép-európai piacon – amelyek kiemelt növekedési területet jelentenek a Rheinmetall számára.

A két vállalat stratégiai partnersége a bejelentett megállapodással fontos mérföldkőhöz érkezett. A bejelentés értelmében a Rheinmetall AG (49%) és a 4iG Nyrt. (51%) közös informatikai vállalatot hoz létre. Az alapítók célja, hogy a ’Rheinmetall 4iG Digital Services Kft.’ (R4 Kft.) alkalmassá váljon a Rheinmetall AG leányvállalati számára projekt és üzemeltetési informatikai szolgáltatások nyújtására Magyarországon és világszerte egyaránt. A tervek szerint a közös vállalat szolgáltatásai körét az üzleti igényekre és lehetőségekre alapozva fokozatosan bővíti majd, így a belső informatikai igények mellett, a csoporttól független piaci ügyfeleket is kiszolgálhatja a későbbiek során.

„A 4iG üzleti stratégiájának egyik legfontosabb alapköve a nemzetközi terjeszkedés, amely a vállalatcsoport fejlődési irányait és üzleti döntéseinket is meghatározza. A Rheinmetall és a 4iG által alapított közös informatikai vállalat hatalmas előrelépést jelent, mert nem csak a védelmi ipari digitális szolgáltatások területén erősíthetjük a pozíciónkat, hanem a magyarországi együttműködést követően a Rheinmetall globális partnerévé válhatunk” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

„A közös vállalat életre hívása nem csupán Magyarország iránti elkötelezettségünket mutatja, a társaság nagymértékben támogatja majd a Rheinmetall digitális technológiák terén meglévő képességeit is – jelentette ki Armin Papperger, a Rheinmetall AG igazgatótanácsának elnöke. – Jelentős növekedési potenciált látunk a 4iG Nyrt.-vel létrehozott együttműködésben, különösen a most alapított közös vállalat esetén. Elkötelezettek vagyunk az erős és gyümölcsöző együttműködés mellett, amely a Rheinmetall és a 4iG számára is kiemelkedő előnyöket biztosít.”

Nyitókép: Facebook/4iG