Autópiac: veszélyes előzésbe kezdett a Suzuki Vitara

Összességében szeptemberben valamivel kevesebb autót helyeztek forgalomba itthon, mint tavaly ilyenkor, és a negyedéves adatok sem túlzottan biztatóak. Az összesítés szerint július és szeptember között 28 361 autó állt forgalomba itthon – írja a Datahouse friss adatai alapján a Pénzcentrum.

Ez 4,6 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában volt, a 2020-as adatokhoz képest pedig már 17,6 százalékos a lemaradás.

A szeptember "csak egy kicsit" volt rosszabb, mint 2021-ben volt, mindössze 1,1 százalékkal kevesebb személyautó kapott magyar rendszámot, mint tavaly ilyenkor. 2020-hoz képest itt is jókora az elmaradás, 17,7 százalékkal kevesebb kocsi kapott magyar rendszámot.

Ami a márkákat illeti: a szeptemberi forgalomba helyezési versenyt a Suzuki nyerte (1211 autóval), mögötte a Volkswagen (1025) és a Toyota (841) áll a dobogón.

Éves összesítésben azonban még mindig a Toyota vezet, több mint 1000 új forgalomba helyezés az előnye a Suzukival szemben, a VW pedig már 2000-nél is többel van lemaradva. A negyedik helyért a Ford és a KIA szorosan versenyez, és a Dacia-Skoda párharc is elég szoros.

A modellek éves összesítésében még mindig elég magabiztosan a Suzuki SX4 S-Cross vezet 5038 forgalomba helyezéssel. Mögötte pedig már feljött a KIA Ceed nyakára a Vitara is (3201 vs. 3139), de a Dacia Duster és a Toyota Corolla is felérhet még a képzeletbeli dobogóra.

