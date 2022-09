Magyar Bankszövetség: a kamatstop már a GDP bővülését veszélyezteti

A kamatstop féléves meghosszabbításának terhe megközelíti egy teljes évi bankadó összegét és mintegy 70 milliárd forintos veszteséget jelent a pénzügyi szektornak – mondta Sütő Ágnes. Azt is közölte, hogy ezzel együtt a bankok éves többletterhe már meghaladja az 500 milliárd forintot, ami nagyságrendileg a pénzintézetek teljes, tavalyi éves eredményével azonos.

A Magyar Bankszövetség főtitkárhelyettese arról is beszélt, hogy az általános gazdasági nehézségek a hitelintézeteket is ugyanúgy sújtják, mint a gazdaság többi szereplőjét. Ráadásul a háborús helyzettel összefüggő recessziós kockázatok miatt a bankoknak külön céltartalékot is kell képezniük, ami tovább növeli a terheiket.

Sütő Ágnes azt mondta, hogy az extra terhek miatt körülbelül 4000 milliárd forintnyi hitel kihelyezése hiúsul meg. Ez pedig azt jelenti, hogy

elveszítjük a GDP bővülésének 1 százalékát

– tette hozzá a bankszövetség főtitkárhelyettese.

Emlékeztetett rá, hogy a bankszektornak elemi érdeke a hitelezés fenntartása és az ügyfelek fizetőképességének megőrzése, de ugyanígy kötelessége a betétesekkel és a tulajdonosokkal szemben a prudens működés, valamint a gazdasági fejlődés támogatása is.

A magyar gazdaság növekedése érdekében a Magyar Bankszövetség

a piactorzító kamatstop fokozatos kivezetésének elindítását tartja egyedül megfelelő szakmai megoldásnak

– hangsúlyozta Sütő Ágnes.

Erről folyamatosan zajlanak a tárgyalások, hiszen a kormány tisztában van a bankszövetség álláspontjával – közölte a szervezet főtitkárhelyettese.

