Szankciók ide vagy oda, jól teljesített az orosz olajóriás

„A Rosznyefty a kedvezőtlen külső tényezők és a törvénytelen szankciók példátlan nyomása alatt állt” – idézi Igor Szecsin vezérigazgató szavait a Portfolio, emlékeztetve, hogy az orosz olajcégek az ukrajnai háború miatt nyugati szankciókkal szembesültek, amik akadályozzák a globális kereskedelmüket és megnehezítik a finanszírozást.

Oroszországból kivonultak a nyugati vállalatok, miután február 24-én megkezdődött a Moszkva által „különleges katonai műveletnek” nevezett ukrajnai háború. A brit BP februárban jelentette be, hogy lemond a Rosznyeftben lévő 19,75 százalékos részesedéséről.

A Rosznyefty közölte, hogy a január–júniusi időszakban az olajeladások 5,7 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg a cég adósságállománya 12 százalékkal csökkent az év elejéhez képest. „A magas működési hatékonyságnak és a megfelelő vezetői döntéseknek köszönhetően biztosítani tudtuk az üzletmenet folyamatosságát és stabil eredményeket tudtunk felmutatni” – tette hozzá Vlagyimir Putyin elnök régi szövetségese.

A Rosznyefty a BP olaj- és gáztartalékainak mintegy felét és termelésének egyharmadát adta. Júniusban Igor Szecsin azt mondta, a BP a kivonulás bejelentése ellenére továbbra is a cég legnagyobb magánrészvényese marad. Jelezte, hogy a BP osztalékát külön számlákra fogják átutalni, anélkül, hogy ezt részletezte volna. A Rosznyefty most azt közölte, hogy a BP továbbra is jogosult a 2021-re vonatkozó több mint 441 milliárd rubeles osztalékra.

A Reuters cikke szerint a Rosznyefty első félévi szénhidrogén-termelése elérte a napi 4,85 millió hordó olajegyenértéket, ami 1,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest, a 2021-ben elidegenített eszközök nélkül.

Nyitókép: muhammet sager/Getty Images