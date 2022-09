Maradt az irányadó kamat

Elvileg a jegybank az egyhetes betéti kamatot hetente változtathatja, de a monetáris politika most úgy működik, hogy a havi egyszeri alapkamat-meghatározás után két nappal az irányadó kamatot is ehhez igazítja, és aztán egy hónapig nem változtat rajta – írja a portfolio.hu.

Éppen ezért az, hogy a jegybank újra a 11,75 százalékon hirdette meg a tendert teljesen egybevág a várakozásokkal, az lett volna óriási meglepetés, ha másképp tett volna állapítja meg a netes gazdasági portál.

Ugyanakkor azt is megemlíti, hogy a piac ennek ellenére fél szemmel még figyeli a tenderkiírásokat, hiszen amikor turbulensebb piaci időszak volt, élt a heti kamatmeghatározás gyakorlata, illetve vészkamatemelésre is sor kerülhetett. Most azonban ettől a helyzettől messze vagyunk.

