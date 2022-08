Cser-Palkovics András: senki nem akar energiát adni a településeknek

Az egész Európát fenyegető energiaválság lecsapni készül a helyi közösségekre is – emeli ki Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András. Szerinte aki figyelmesen nézi a híreket, az már hallja a figyelmeztető hangokat Európából, és most már egyre többször Magyarországról is.

„Van, ahol azt halljuk, hogy lekapcsolják vagy korlátozzák a közvilágítást, bezárják az uszodákat, a sportlétesítményeket, a színházakat, lemondják a rendezvényeket, villogóra állítják a közlekedési lámpákat. Van, ahol nincs gáz a távfűtéshez, amott megduplázzák az árát” – sorolja Székesfehérvár fideszes polgármestere figyelmeztetve: az említett európai példák csak a válság kezdetét jelzik, amikből általános, szinte minden települést érintő döntéskényszer is lehet, hazánkban is.

Hozzáteszi: biztos abban, hogy a felelős városvezetők – pártállástól függetlenül – már hetek óta „vért izzadnak”, hogy biztosítsák valahogy a településük legalapvetőbb szolgáltatásainak (pl. óvoda, bölcsőde, nyugdíjasotthonok, közösségi közlekedés, háziorvosi rendelők) őszi, téli működtetését.

Miközben már ajánlatot sem kapnak az energiaszektortól a villamosenergia, valamint a gáz beszerzésére kiírt pályázatokon.

„Egyre többször fordul elő, hogy senki nem akar energiát vagy gázt adni intézményeinknek. Ha pedig kapunk is ajánlatot, akkor a tavalyi árhoz képest sokszoros, immáron szinte tízszeres áron. Ez pedig egész egyszerűen egyre több területen kifizethetetlen” – emeli ki Cser-Palkovics András.

A városvezető tehát a legfontosabb kérdések egyikének azt tekinti ma, hogy a települések mivel, mennyiért és miből fűtik majd az óvodát, a kórházat vagy éppen a nyugdíjasotthont. Bízik benne, hogy jól kezelik majd ezt a válságot, de mint írja, ez leálló, csődbe menő településekkel és megszűnő helyi szolgáltatásokkal nem fog sikerülni.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy a problémát nem a városok és falvak okozták, ők csak elszenvedői a háború és a rossz döntésekből fakadó európai energiaválság következményeinek. Csak lokálisan megoldani tehát azt nem is lehet – véli.

Cser-Palkovics András szerint nem vitás, hogy az önkormányzatiság a cselekvőképességről is szól, ezért hetek óta számolnak és döntéseket készítenek elő, amik célja, hogy legalább az alapvető (törvényileg kötelező) helyi közszolgáltatásokat és a munkahelyeket biztosítani tudják. „Ennek érdekében nincsen tabu. Minden, a működőképesség fenntartásához szükséges intézkedést készek vagyunk meghozni!” – írja.

Ígérete szerint a héten már tájékoztatást fog adni a székesfehérvári számokról, valamint a megoldási irányokról. Utóbbiak tekintetében a közgyűlés hozhatja majd meg a döntéseket.

